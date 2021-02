Corona-Debatte im Landtag: Günther kündigt weitere Lockerungen an Stand: 11.02.2021 14:59 Uhr Beim Bund-Länder-Treff am Mittwoch ist der Lockdown grundsätzlich verlängert worden. Ab Anfang März gibt es aber in Schleswig-Holstein vereinzelt Lockerungen - und Ende Februar öffnen viele Kitas und Grundschulen.

Ein erster Schritt in Richtung Lockerungen: Zoos dürfen zum 1. März öffnen, Gartencenter und Blumenläden in Schleswig-Holstein sollen dann auch wieder Kunden empfangen können. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute im Landtag an. Gleiches gelte für bestimmte Sportmöglichkeiten auch innen sowie neben Friseursalons auch für Nagelstudios, so Günther. Die genauen Details kommen mit der aktualisierten Landesverordnung, die in den kommenden Tagen veröffentlicht wird.

Regelbetrieb für Schulen und Kitas ab 22. Februar

In Schleswig-Holstein gehen Kitas und Grundschulen ab dem 22. Februar in weiten Teilen des Landes wieder den Regelbetrieb. Und auch praktische Fahrschulstunden für berufsspezische Ausbildung sollen Günther zufolge ab 22. Februar möglich sein, analog zu Regelungen in anderen Ländern. Das hatte Günther (CDU) gestern Abend nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. Flankiert werden soll das von einem sogenannten Testregime - wobei noch unklar ist, wie genau dies aussehen wird. Laut MPK-Beschluss entscheiden die Länder in Eigenverantwortung und mit Blick auf das jeweilige Infektionsgeschehen, wann in welchen Schulen zum Präsenzunterricht zurückgekehrt werden kann.

Der Gesundheitsschutz der Menschen sei weiterhin das Wichtigste, sagte Günther. Er räumte im Landtag ein, dass nicht alles aus dem schleswig-holsteinischen Stufenplan durchgesetzt werden konnte. Es sei bei der Ministerpräsidentenkonferenz aber erstmals gelungen, für weitere Wirtschaftsbereiche Perspektiven aufzuzeigen, wenn die Inzidenzen weiter sinken", so der Ministerpräsident.

SPD fordert eine bessere Kommunikation nach außen

Die Sozialdemokraten tragen die Maßnahmen im Grundsatz mit, kritisieren aber die Kommunikation der Landesregierung. Oppositionsführer und SPD-Fraktionschef Ralf Stegner warf Günther vor, den Mund im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz zu voll genommen und falsche Erwartungen damit geweckt zu haben. Viele hätten den Perspektivplan als konkretes Szenario für Schleswig-Holstein verstanden. Stegner mahnte eine bessere Kommunikation.

"Die Rückmeldungen zeigen uns, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, es gäbe ein geheimes Expertenwissen. Wir alle wissen, so etwas gibt es natürlich nicht. Aber wir müssen es als dringenden Appell begreifen, die Kommunikation erheblich besser zu machen", sagte Stegner im Landtag.

