Corona: Dänemark wird zu Hochrisikogebiet Stand: 17.12.2021 19:33 Uhr Die Bundesregierung stuft Dänemark von Sonntag an als Hochrisikogebiet ein. Die Corona-Zahlen in dem Land gehen seit Tagen nach oben, die Inzidenz nimmt inzwischen Kurs auf die 1.000er-Marke - angetrieben durch die Omikron-Variante.

Wer ab Sonntag aus Dänemark einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Geimpfte und Genesene müssen, wenn sie länger als 24 Stunden in Dänemark waren, im Internet die entsprechenden Nachweise hochladen. Hintergrund ist, dass das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bekannt gab, dass Dänemark als Hochrisikogebiet eingestuft wird.

Die Corona-Zahlen in Dänemark steigen derzeit rapide an, angetrieben durch die Omikron-Variante. Die Inzidenz nimmt inzwischen Kurs auf die 1.000er Marke. Am Freitag erreichte die Zahl der Neuinfektionen einen Rekordwert von rund 12.000. Mehr als ein Fünftel davon habe die Omikron-Variante, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Dänemark kündigt neue Corona-Regeln an

Da sich diese Variante noch schneller als die Delta-Variante verbreitet, kündigte die Regierung Maßnahmen an, die die Aktivitäten der Bevölkerung reduzieren sollen. Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale sollen schließen und Restaurants nur noch bis 23 Uhr geöffnet haben. Außerdem soll das Impfen und Testen intensiviert werden. Bereits in der letzten Woche hatte die Regierung beschlossen, Schulkinder eine Woche früher in die Weihnachtsferien zu schicken.

Bis auf Luxemburg sind nun alle Nachbarländer Deutschlands als Corona-Hochrisikogebiete eingestuft. Neben Dänemark wurden am Freitag auch Frankreich, Norwegen, Libanon und Andorra von der Bundesregierung als Hochrisikogebiete eingestuft.

