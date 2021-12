Corona: Dänemark will wieder Testpflicht bei Einreise einführen Stand: 23.12.2021 07:56 Uhr Wer nach Dänemark reist, muss bald wohl auch unabhängig vom Impfstatus im Besitz eines negativen Corona-Tests sein. In Schleswig-Holsteins Nachbarland schnellen die Neuinfektionszahlen in die Höhe.

Dänemark will in Kürze wieder eine Testpflicht bei der Einreise einführen - unabhängig vom Impfstatus. Für Menschen aus den deutschen und schwedischen Grenzgebieten solle es jedoch Ausnahmen geben, kündigte Gesundheitsminister Magnus Heunicke an. Details sind noch nicht bekannt. Dem Vorschlag der Regierung muss zunächst der Epidemieausschuss des dänischen Parlaments zustimmen, ehe die Maßnahme in Kraft treten kann. Schleswig-Holsteins Nachbarland war von der Bundesregierung jüngst als Hochrisikogebiet eingestuft worden.

Ausnahmen für Schleswig-Holsteiner

Genesene und vollständig Geimpfte können aktuell ohne Test nach Dänemark einreisen. Nicht-Geimpfte, die länger als 24 Stunden bleiben, müssen einen Test vorlegen. Dieser muss innerhalb von 24 Stunden nach Einreise gemacht werden - das negative Testergebnis kann aber auch schon bei der Einreise mitgeführt werden. Dabei darf der PCR-Test maximal 72 Stunden, der Schnelltest höchstens 48 Stunden alt sein. An der Grenze wird stichprobenartig kontrolliert. Die Regelungen gelten aber nicht für Menschen aus Schleswig-Holstein - auch aktuell gibt es also bereits Ausnahmen.

Mehr als 26.000 Omikron-Fälle in Dänemark

Dänemark befindet sich in einer schwierigen Corona-Lage. Die Neuinfektionszahlen erreichen immer wieder neue Höchststände, die Omikron-Variante greift rasant um sich und ist laut Heunicke schon jetzt dominierend im Land. Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, wurden mehrere Corona-Beschränkungen wieder eingeführt. Nach dem letzten Bericht vom Mittwoch liegt die Gesamtzahl der Omikron-Fälle in Dänemark bei mehr als 26.000. Davon entfallen gut 1.100 auf Süddänemark.

Weniger als fünf Omikron-Patienten auf Intensivstationen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge die höchste in der EU und etwa dreieinhalb Mal so hoch wie in Deutschland. Trotz der hohen Zahlen liegen in ganz Dänemark derzeit weniger als fünf Patienten mit der Omikron-Variante auf Intensivstationen.

