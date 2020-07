Stand: 29.07.2020 17:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Büsum führt Maskenpflicht in der Fußgängerzone ein

In Büsum (Kreis Dithmarschen) gilt bald eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Das hat Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Ab wann genau die neue Regel gilt, ist noch offen. Vermutlich tritt sie zum Wochenende in Kraft. Hintergrund der Entscheidung ist, dass es in der Alleestraße und in der Hohenzollernstraße immer wieder sehr voll wird. Der nach den Corona-Regeln gebotene Mindestabstand kann dort zum Teil nicht eingehalten werden. "Wir können das einfach nicht gewährleisten", sagte Lütje.

Corona: Maskenpflicht in Büsumer Fußgängerzone Schleswig-Holstein 18:00 - 29.07.2020 18:00 Uhr Weil die Einhaltung des Mindestabstands in Büsumer Innenstadt nicht mehr möglich ist, führt die Stadt Maskenpflicht ein. Diese gilt für die Fußgängerzone: Alleestraße und Hohenzollernstraße.







3,5 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neues Hygienekonzept für Fußgängerzone

Die Einführung der Maskenpflicht war schon vor zehn Tagen unabhängig von dem Corona-Ausbruch in Heide diskutiert worden. Am Mittwoch nun haben Gesundheitsamt und der Bürgermeister ein Hygienekonzept erarbeitet, das neben der Maskenpflicht auch vorgegebene Laufrichtungen und einen Security-Dienst beinhaltet. Das soll nun vom Kreis noch in eine Allgemeinverfügung aufgenommen werden und bereits zum Wochenende gelten, hofft Bürgermeister Lütje.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.07.2020 | 17:00 Uhr