Stand: 21.08.2020 13:25 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Regeln: Entspannung in der Büsumer Fußgängerzone

Der Kreis Dithmarschen hat heute zwei Allgemeinverfügungen für Büsum und Heide veröffentlicht. Ab Montag (24.8.2020) gilt die Maskenpflicht in der Fußgängerzone nicht mehr. Somit müssen Menschen, die in der Alleestraße und in der Hohenzollernstraße unterwegs sind, keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) weist darauf hin, dass der nach den Corona-Regeln gebotene Mindestabstand aber weiter eingehalten werden muss. Außerdem verlängert der Kreis die bestehende Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt in Heide, der samstags in der Zeit von 6 bis 13 Uhr stattfindet. Die Maßnahmen gelten zunächst für eine Woche, können nach Angaben eines Kreissprechers auch verlängert werden.

In den folgenden öffentlich zugänglichen Bereichen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Büsum weiter verpflichtend:



Für alle Besucher auf dem Parkplatz am Lehnsweg bei dem Betreten und dem Aufenthalt des Wochenmarktes

In den Restaurants und Gaststätten - die im Bereich der Fußgängerzone Alleestraße und Hohenzollernstraße liegen - beim Betreten, vom Verlassen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Gebäudes

Ausnahmen: Kinder bis sechs Jahren

Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr ausgenommen. Auch Personen, die aufgrund medizinischer oder psychischer Beeinträchtigung oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und dies durch einen Nachweis glaubhaft machen können, sind davon laut Kreis befreit.

