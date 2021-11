Corona-Impfung: Booster gefragt, Warnung vor Chaos in Praxen Stand: 10.11.2021 12:04 Uhr Die Gesundheitsminister haben beschlossen, dass Booster-Impfung für alle möglich sind. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein befürchtet dadurch eine Überforderung der Praxen.

Seit der Empfehlung der Gesundheitsminister stehen die Telefone in den Arztpraxen nicht mehr still. Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist groß und viele Patienten haben zahlreiche Fragen.

Die Ärztekammer warnt nun vor einem Chaos in den Hausarztpraxen, da es keinen klaren Leitfaden gebe. Die Ansage vom geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schüre Erwartungen und eine Anspruchshaltung seitens der Bevölkerung, die in den Praxen zu Frust und Überforderung führe.

Ärztekammer fordert Priorisierung

Der Präsident der Ärztekammer, Henrik Herrmann, spricht sich für eine geordnete Impfkampagne für die Auffrischungsimpfungen aus. Er findet, dass es bei der Auffrischungsimpfung - ähnlich wie bei der Verabreichung der ersten und zweiten Impfung - eine Priorisierung geben muss. So solle verhindert werden, dass die niedergelassenen Ärzte nicht an ihre Grenzen stoßen. Immerhin müssten sie ja parallel zum Impfen auch den normalen Praxisalltag gewährleisten, so Herrmann.

Der Hausärzteverband bestätigt, dass die Telefone nicht still stehen und kritisiert, dass die Politik eine Priorisierung hätte vornehmen müssen. Dafür sei es nun aber zu spät. Das Versprechen, dass jeder, der will, eine Booster-Impfung bekomme, sei nun gemacht und müsse auch eingehalten werden.

Um die Praxen zu entlasten, plant das Land ab kommenden Monat stationäre Impfstellen einzurichten - zusätzlich zu offenen Impfangeboten und mobilen Impfteams. Bei den Impfstellen wird es laut Gesundheitsministerium die Möglichkeit geben, Termine zu vereinbaren. Die Impfzentren sollen aber nicht wieder geöffnet werden.

