Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen in Kiel und Lauenburg Stand: 03.12.2020 10:11 Uhr In einem Kieler Alten- und Pflegeheim sind 26 Bewohner und 12 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Auch eine Einrichtung in Lauenburg ist mit insgesamt 15 infizierten Menschen betroffen.

Die Gesamtzahl der Betroffenen liegt bei 53. Für das gesamte Alten- und Pflegeheim in Kiel gilt nach Angaben des Kieler Gesundheitsamtes eine 14-tägige Quarantäne. 131 Menschen sind betroffen. Das Haus darf bis auf Weiteres nicht betreten werden - mit Ausnahme von Ärzten und Pflegern in Schutzkleidung. Das Amt geht davon aus, dass noch mehr Bewohner und Mitarbeiter infiziert sein könnten. Noch ist unklar, wie das Virus in das Heim gelangen konnte.

AUDIO: Zwei Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen in Schleswig-Holstein (1 Min)

In dem Pflegeheim in Lauenburg haben sich nach Angaben des Kreises Herzogtum Lauenburg zehn Bewohner und fünf Pflegekräfte mit Corona angesteckt. Auch dort gelten nun besondere Schutzregeln. Insgesamt haben die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein innerhalb eines Tages (Stand 02.12.) 240 neue Corona-Fälle gezählt. Vor einer Woche waren es 256. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um einen auf nun 259.

