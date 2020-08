Stand: 18.08.2020 18:21 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Ausbruch in Kinderkurheim in Nordfriesland

Bei vier Kindern aus Hamburg ist während eines Aufenthaltes in einem Kinderkurheim in Nordfriesland das Coronavirus nachgewiesen worden. Das hat die Kreisverwaltung am frühen Dienstagabend bestätigt. Die meisten der 50 Mädchen und Jungen - alle sollen aus Hamburg sein - sind noch in dem Kinderkurheim, sollen aber in den kommenden Tagen zurückreisen. Den genauen Ort der Einrichtung gibt die Kreisverwaltung nicht bekannt.

Kreis Nordfriesland: Alle Kinder zurück nach Hamburg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Vier Kinder in einem nordfriesischen Kinderkurheim sind mit dem Coronavirus infiziert. Der Sprecher des Kreises, Hans-Martin Slopianka, erläutert, was jetzt geschieht.







Drei Kinder bereits abgereist

Ein Verwandter eines Kindes war am Wochenende in Hamburg positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin ließ das Gesundheitsamt sämtliche Kinder der Gruppe testen: Tatsächlich sind Kinder aus der betroffenen Familie infiziert - sowie auch weitere. Drei von ihnen reisten sofort ab. Ein infiziertes Kind befindet sich aktuell noch in der Einrichtung.

Hygienebestimmungen werden verschärft

"Erstmal müssen die ganzen Kinder zurückgebracht werden nach Hamburg, denn das ist ja in der Landesverordnung entsprechend festgelegt", sagte der Sprecher des Kreises, Hans-Martin Slopianka. "Danach werden wir dann die Mitarbeiter, die jetzt noch diese Kinder betreuen, in die häusliche Quarantäne schicken." Die Hygienebestimmungen im Kurheim seien verschärft worden. "Die Einrichtung ist sehr bemüht, dafür zu sorgen, dass sich keine Weiteren anstecken, insofern habe ich da keine Bedenken."

Alle Kinder sollen noch einen zweiten Test machen. Zehn der Mitarbeiter betreuen die Kinder weiter bis zur Abreise, bevor sie - wie ihre Kollegen - in Quarantäne gehen. Das Heim wird anschließend den Betrieb für zwei Wochen einstellen.

