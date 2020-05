Stand: 11.05.2020 18:30 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Schlachthof will Betrieb hochfahren - und droht mit Klage

In ganz Deutschland infizieren sich immer mehr Mitarbeiter von Schlachthöfen mit dem Coronavirus. Die Fleischindustrie steht zunehmend in der Kritik. In Schleswig-Holstein ist der Vion-Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) betroffen, der seinen Betrieb seit einer Woche unterbrochen hat. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind inzwischen 130 Mitarbeiter und deren Angehörige positiv auf das Virus getestet worden. Viele von ihnen wohnen in einer Sammelunterkunft in Kellinghusen (Kreis Steinburg).

Geht es nach Schlachthofbetreiber Vion, kann die Quarantäne der Beschäftigten offenbar gar nicht schnell genug beendet werden. Vion fordert nach Angaben des Kreises Steinburg, dass die negativ getesteten Mitarbeiter wieder zur Arbeit gehen dürfen - und droht dem Kreis offenbar mit einer Klage.

77 Positiv-Fälle in Sammelunterkunft

In der ehemaligen Kaserne in Kellinghusen leben 108 Mitarbeiter eines Subunternehmens des Schlachthofs. Sie sind seit einer Woche isoliert. Der Kreis hatte sie in Quarantäne geschickt, weil allein 77 positiv Getestete in dieser Sammelunterkunft leben. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) teilen sich etwa 90 Menschen ein Bad und eine Küche - das habe die Ausbreitung des Coronavirus möglicherweise begünstigt, so die Gewerkschaft.

Landrat Wendt: "Das ist unverantwortlich"

Das Subunternehmen des Vion-Schlachthofs hat die Unterkunft für die Beschäftigten angemietet. Auf die Frage, ob in der Unterkunft alle Vorschriften eingehalten würden, hatte Vion zuletzt auf die Verantwortlichkeit eben dieses Subunternehmens verwiesen - auch gegenüber Steinburgs Landrat Torsten Wendt (parteilos): "Nun meint Vion auf einmal, dass man sich für die Menschen einsetzen möchte und droht dem Kreis mit einer entsprechenden Klage. Ich kann das nicht verstehen und finde das unverantwortlich." Die Gewerkschaft NGG spricht von organisierter Verantwortungslosigkeit.

Garg: Arbeitsschutzbehörde hat keinen Zugriff

Das Risiko einer Infektion sei einfach zu hoch, als dass negativ getestete Mitarbeiter aus der Sammelunterkunft wieder zur Arbeit nach Bad Bramstedt gehen dürften, sagt Landrat Wendt. Sowohl in der Unterkunft als auch in dem Bus, mit dem die Beschäftigten nach Bad Bramstedt gefahren werden, könnten sie sich infizieren.

Kontrollieren könne man die Abstands- und Hygieneregeln in dieser Unterkunft nicht, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) NDR Schleswig-Holstein. Die staatliche Arbeitsschutzbehörde (StAUK) habe keinen Zugriff darauf, weil sie vom Arbeitgeber angemietet sei, so Garg: "Das ist eine sehr weit verbreitete Praxis bei dieser Form der Unterbringung."

