Corona: Auch Stormarn überschreitet kritischen Wert Stand: 21.10.2020 18:57 Uhr Nach der Stadt Neumünster und Dithmarschen hat jetzt auch der Kreis Stormarn den kritischen 35er-Wert bei Corona-Neuinfektionen überschritten. Dithmarschen ergreift Maßnahmen vorerst nur in Heide.

Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. In Stormarn liegt dieser Wert laut Kreisverwaltung nun bei 38,1 - und damit über dem Warnwert von 35.

Beschränkungen im öffentlichen und privaten Raum

Der Erlass des Landes sieht unterschiedliche Maßnahmen vor - je nachdem, ob das Virus in der Bevölkerung breit zirkuliert oder nur lokal an einem Ort Infektionen auftreten. In Stormarn dürfen künftig im öffentlichen Raum maximal 25, im privaten Raum höchstens 15 Personen an einer Feier teilnehmen. In der Gastronomie gilt demnach eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Sollten die Zahlen weiter ansteigen und den nächsten Grenzwert von 50 überschreiten, greifen zusätzliche Maßnahmen.

AUDIO: Stormarn über Corona-Warnwert (1 Min)

Die Stadt Neumünster war die erste in Schleswig-Holstein, die den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 überschritten hatte. Inzwischen ist dort die Zahl auf 39,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Dithmarschen: Schutzmaßnahmen nur in Heide

Am Dienstag knackte als erster Kreis Dithmarschen die Warnschwelle - mit einem Inzidenzwert von 36, der sich am Mittwoch ebenfalls auf knapp 40 erhöht hat. Dort sollen die vom Land vorgesehenen Schutzmaßnahmen allerdings nicht im ganzen Kreis, sondern zunächst nur in der Stadt Heide gelten. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) begründete dies damit, dass die meisten Fälle in der Kreisstadt registriert worden seien. Dort hatten sich unter anderem mehrere Personen auf einer Station im Westküstenklinikum (WKK) und in einer Tagespflege-Einrichtung für Senioren angesteckt. "In der Region drum herum sind es wirklich nur Einzelfälle", sagte Mohrdieck im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

Land berät über Beherbergungsverbot

Über das aktuelle Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein berät die Landesregierung am Donnerstag (22.10.) mit Experten. Dabei soll es auch um das sogenannte Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots gehen. Zurzeit dürfen Touristen aus Risikogebieten nur dann in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Dies gilt für Reisende aus Gebieten ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Regelung ist innerhalb der Regierungskoalition umstritten und wird auch von der SPD abgelehnt.

Weitere Informationen Corona: Dithmarschen überschreitet Warnschwelle In Dithmarschen gab es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 36 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das hat Konsequenzen. mehr Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Auswirkungen der Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein dauern an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2020 | 16:00 Uhr