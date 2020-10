Corona: Auch Stormarn überschreitet Warnschwelle von 35 Stand: 21.10.2020 16:18 Uhr Nach der Stadt Neumünster und dem Kreis Dithmarschen hat jetzt auch der Kreis Stormarn den kritischen 35er-Wert bei Corona-Neuinfektionen überschritten.

Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. In Stormarn liegt dieser Wert laut Kreisverwaltung nun bei 38,1 - und damit über dem Warnwert von 35.

Beschränkungen im öffentlichen und privaten Raum

Der Erlass des Landes dazu besagt, dass künftig im öffentlichen Raum maximal 25, im privaten Raum höchstens 15 Personen an einer Feier teilnehmen dürfen. In der Gastronomie gilt demnach eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Sollten die Zahlen weiter ansteigen und den nächsten Grenzwert von 50 überschreiten, greifen zusätzliche Maßnahmen.

AUDIO: Stormarn über Corona-Warnwert (1 Min)

Die Stadt Neumünster war die erste in Schleswig-Holstein, die den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 überschritten hatte. Inzwischen ist dort die Zahl auf 39,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Am Dienstag knackte als erster Kreis Dithmarschen die Warnschwelle - mit einem Inzidenzwert von 36, der sich am Mittwoch auf knapp 40 erhöht hat.

