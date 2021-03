Corona: Alle Schüler in SH können sich ab Montag selbst testen Stand: 18.03.2021 13:04 Uhr Alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein können sich ab Montag, 22. März, selbst auf das Coronavirus testen. Die Tests werden unter Aufsicht in den Schulen durchgeführt.

Alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein können sich vom kommenden Montag (22.3.) an einmal wöchentlich in der Schule auf das Coronavirus testen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bezeichnete die Selbsttests, die unter Aufsicht und nur mit Zustimmung der Eltern möglich sind, als "weiteren Baustein für die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs". Das Angebot gilt zunächst bis zu den Osterferien. Wie angekündigt, wurden heute die ersten 230.000 Tests an die Schulämter ausgeliefert, am Sonnabend sollen laut Prien weitere 380.000 folgen.

Das Land hatte auf Selbsttests für Zuhause gehofft

Die Tests sind freiwillig und werden von den Schülern selbst durchgeführt. Dazu muss unter anderem ein längerer Wattestab in der Nase gedreht werden. Ursprünglich hatte das Land auf Selbsttests für Zuhause gehofft, aufgrund der Verpackung in 25er-Kartons musste man aber umdisponieren. "Für uns gab es zwei Möglichkeiten", erklärte die Bildungsministerin: "Entweder wir legen die Hände in den Schoß und warten auf die perfekte Lösung. Oder wir packen an und sagen: Wir testen."

Einem positiven Selbsttest folgt immer ein PCR-Test

Die Schulen seien informiert, kindgerechtes Info-Material zur Verfügung gestellt worden, so Prien. Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, muss daraufhin ein PCR-Test gemacht werden, der das Ergebnis bestätigt. Betroffene Schülerinnen und Schüler müssen sich nach Hause begeben und sollen die 116 117 anrufen.

Die Selbsttests in Schulen sind ein zusätzliches Angebot zu der Möglichkeit, die alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ohnehin haben: ein kostenloser Corona-Test pro Woche, zum Beispiel in Testzentren oder teilnehmenden Apotheken.

Lehrer und anderes Schulpersonal haben andere Möglichkeit

Für Lehrer und anderes Schulpersonal hatte die Landesregierung schon im Februar die Möglichkeit geschaffen, sich zwei Mal pro Woche freiwillig auf eine mögliche Virusinfektion testen zu lassen - anlassunabhängig und kostenfrei. Die Antigen-Tests werden in DRK-Testzentren, in Apotheken oder von Hausärzten durchgeführt. Vorraussetzung ist immer eine Bescheinigung vom Arbeitgeber.

