Corona: Ärger um neue Impftermine in Schleswig-Holstein Stand: 10.05.2021 14:57 Uhr

Am vergangenen Donnerstag hatte das Land 65.000 Impftermine für Impfzentren in Schleswig-Holstein vergeben. Viele waren im Anschluss enttäuscht, keinen Termin bekommen zu haben. Für stornierte Termine sollte es dann eine neues Vergabeverfahren geben. Diese sollen jeden Werktag zweimal um 7 und um 17 Uhr auf der Seite www.impfen-sh.de freigeschaltet werden. Doch bereits am Montag früh kam es soweit gar nicht.

Vor 7 Uhr waren die Termine weg

"Leider waren um 6.56 Uhr schon alle Termine weg", schreibt eine Userin auf Facebook. Ähnliche Erfahrungen machte eine weitere Userin. "06:55 Uhr war ich auf Platz 33.500, ein paar Sekunden später war alles schon wieder vorbei", schreibt sie. Ein weiterer User fasst seine Eindrücke so zusammen: "Unfassbar schlechte Website mit Lotteriecharakter statt Warteliste wie in Niedersachsen. Extrem hoher Frustfaktor."

Ministerium spricht von Panne

Das Gesundheitsministerium sagte dazu, dass Termine schon vor 7 Uhr vergeben worden seien, sei eine Panne gewesen. Man stehe mit dem Dienstleister in Kontakt. Es solle nicht nochmal vorkommen, dass Termine zu früh freigeschaltet würden. Weiter betonte das Ministerium, dass man bei den Nachholterminen Glück brauche. Von den knapp 65.000 Terminen würden in der Regel pro Freischaltung nur Termine im zweistelligen Bereich wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2021 | 12:00 Uhr