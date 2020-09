Corona: 500 Tests in Wesselburen am Donnerstag Stand: 29.09.2020 20:58 Uhr In Wesselburen soll am Donnerstag die rumänische Gemeinschaft im Ort auf Corona getestet werden. 28 der gut 500 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden am Donnerstag in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) Tests speziell für die Angehörigen der rumänischen Gemeinschaft im Ort angeboten. "Mehr als 500 rumänische Mitbürger*innen sind in der Stadt Wesselburen gemeldet - 28 von ihnen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert", teilte der Kreis Dithmarschen am Dienstag mit. In Wesselburen leben insgesamt etwa 3.400 Menschen. Die Corona-Testungen auf freiwilliger Basis finden auf dem Gelände einer Arztpraxis statt.

Komplette Wohnquartiere werden nicht getestet

Ursprünglich hatte der Kreis überlegt, komplette Wohnquartiere testen zu lassen. Darauf habe man aber verzichtet, da die Testkapazitäten auf dem Praxisgelände etwas geringer seien als im mobilen Testzentrum. Insofern habe der Kreis entschieden, zunächst nur die rumänischen Mitbürger aufzufordern, sich einer vorsorglichen Corona-Testung zu unterziehen. "Die weitere Vorgehensweise soll von diesen Ergebnissen abhängig gemacht werden", hieß es.

Alle für die Tests vorgesehenen Personen sollen am Mittwoch per Post mit den entsprechenden Informationen in rumänischer Sprache versorgt werden. Ergänzend sollen Mitarbeiter des Kreises mit Unterstützung durch rumänische Kontaktpersonen für persönliche Ansprachen vor Ort unterwegs sein.

Sportplatz, Spielplätze und die Bücherei geschlossen

Nach Angaben der Stadt bleiben in Wesselburen bis zum 11. Oktober unter anderem Sportplatz, Spielplätze und die Bücherei geschlossen. Außerdem wurden die Watt'n Meer School und die Eider-Nordsee-Schule bis zu den Herbstferien geschlossen.

Im gesamten Kreis Dithmarschen lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut RKI Stand Dienstag 0 Uhr bei 20,3 Fällen berechnet auf 100.000 Menschen. Ab einem Wert von 30 müssen Gespräche mit dem Gesundheitsministerum in Kiel geführt werden, ab 50 Fällen drohen konkrete Coronaverschärfungen.

Wieder Massentest ins Flensburg

In Flensburg, ebenfalls mit überdurchschnittlich vielen Corona-Fällen belastet, gingen am Dienstag die Massentests weiter. Nachdem am Sonntag auf einem Parkplatz bereits etwa 160 Menschen getestet worden waren, sollten sich auch am Dienstag etwa 160 Menschen auf das Coronavirus untersuchen lassen. Am Mittwoch sollen weitere 110 Tests erfolgen. Die Ergebnisse der Tests vom Sonntag liegen noch nicht vor. Laut RKI betrug der 7-Tage-Inzidenz-Wert für Flensburg Stand Dienstag 0 Uhr 27,9.

Lage in Rendsburg entspannt sich

Unterdessen hat sich die Lage in Rendsburg entspannt. Das nach mehreren Corona-Fällen verhängte Betretungsverbot für die Altstadtschule sei am Dienstag aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Unter den am Freitag getesteten 180 Schülern und Lehrern habe es keinen einzigen positiven Corona-Fall gegeben. Daher habe man auf ursprünglich geplante weitere Testungen verzichtet.

