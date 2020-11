Corona: 17 Lürssen-Werftarbeiter infiziert Stand: 09.11.2020 13:30 Uhr 341 Mitarbeiter der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf wurden am Freitag auf das Coronavirus getestet. Heute wurde bekannt, dass 17 Testergebnisse positiv sind.

Da die 341 Mitarbeiter alle an einem Projekt gearbeitet haben, sind sie seit Freitag komplett in Quarantäne. Schnelltests hatten bereits am Freitag bei 18 von 341 Mitarbeitern der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Corona-Infektion angezeigt. Daraufhin wurden Proben für genauere PCR-Tests genommen und die Werftarbeiter in häusliche Isolation geschickt. Heute teilte die Gesundheitsbehörde des Kreises die Ergebnisse mit. 17 Mitarbeiter sind tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert.

Auch zweite Gruppe in Quarantäne

Eine zweite Gruppe von 21 Arbeitern aus Rumänien, die an einem anderen Projekt gearbeitet hatte, befindet sich ebenfalls in Quarantäne. Bei ihnen wurden elf positive Coronafälle festgestellt. Über das Wochenende sind zwei weitere Fälle dazugekommen, teilte der Kreis mit. Die Behörden untersuchen gerade, ob weitere Mitarbeiter Kontakt zu Infizierten hatten.

