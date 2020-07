Stand: 09.07.2020 08:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bundespräsident Steinmeier bei Dräger in Lübeck

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender bei der Firma Dräger in Lübeck zu Gast. Das Staatsoberhaupt hat er sich unter anderem die Funktionsweise von Beatmungsgeräten zeigen lassen. Der Besuch beim Medizintechnik-Hersteller ist nach Angaben des Bundespräsidialamtes der erste Termin des Bundespräsidenten außerhalb Berlins seit Beginn der Corona-Krise.

Bundespräsident Steinmeier in Lübeck angekommen Schleswig-Holstein Magazin - 09.07.2020 19:30 Uhr Autor/in: Phillip Kamke Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Lübeck angekommen. Zuerst trifft er sich mit dem Dräger-Vorstandsvorsitzenden - anschließend wird sich Steinmeier die Produktion der Beatmungsgeräte anschauen.







Gespräche mit den Mitarbeitern und viel Lob

Steinmeier kam bei seinem Besuch auch mit Mitarbeitern ins Gespräch. Er lobte zudem das Unternehmen für die Arbeit, dass es während Corona geleistet hat. Dräger habe es geschafft, so Steinmeier, als Familienunternehmen seine Standorte immer weiter auszubauen und weltweit eines der führenden Firmen in der Produktion von Atemschutzmasken und Beatmungsgeräten zu sein.

Viele Aufträge wegen Corona

Seit dem Ausbruch der Pandemie boomt es bei Dräger. Die Auftragslage in diesem Jahr sei sehr gut, heißt es. Im Juni hatte das Unternehmen angekündigt, seine Produktionskapazitäten für Atemschutz in Deutschland und Schweden auszuweiten. Auch in Frankreich soll eine komplett neue Fabrik für Atemschutzmasken entstehen. Erst Anfang März hatte die Bundesregierung der Firma Dräger den Auftrag zur Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräte erteilt. Das ist der größte Auftrag der Firmengeschichte. Auch von der US-Regierung hat Dräger einen Großauftrag für Atemschutzmasken erhalten. Dafür will das Unternehmen an der Ostküste der USA eine eigene Fabrik errichten, die bereits im September die Produktion aufnehmen soll. Außerdem soll der Standort in Lübeck ausgebaut werden. Dort will die Firma 400 neue Mitarbeiter einstellen.

