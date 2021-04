Bundesnotbremse greift für Stormarn und Herzogtum Lauenburg Stand: 23.04.2021 16:57 Uhr In den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg greift die Bundesnotbremse. Hintergrund sind die hohen Inzidenzwerte in beiden Kreisen.

Weil in beiden Kreisen die Sieben-Tage-Inzidenz seit mindestens drei Tagen bei über 100 liegt, gelten dort ab Sonnabend (24.4.) unter anderem Ausgangsbeschränkungen. Ohne triftigen Grund darf in beiden Kreisen zwischen 22 und 5 Uhr niemand vor die Tür oder das eigene Grundstück verlassen. Ausnahmen gelten unter anderem für den Weg zur Arbeit oder für medizinische Notfälle. Die Außengastronomie muss wieder schließen und private Kontakte sind nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person erlaubt.

Kreise dürfen nachts nicht durchquert werden

Auch wer nicht in Stormarn oder im Kreis Herzogtum Lauenburg wohnt, das Kreisgebiet aber nachts mit dem Auto oder Zug durchqueren will, darf das nur in Ausnahmefällen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestätigt. Die Maßnahmen beruhen auf der jüngst beschlossenen bundesweiten Corona-Notbremse. Die Polizei in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg kündigte bereits an, die neuen nächtlichen Regeln verstärkt kontrollieren zu wollen.

Kreis Stormarn: Wechsel in den Distanzunterricht

Bei Schulen und Kitas hält die Landesregierung am bisherigen Inzidenz-Schwellenwert von 100 fest - orientiert sich also nicht an der Marke von 165 des Bundes. Deshalb bleiben die Schulen und Kitas im Kreis Herzogtum Lauenburg weiter geschlossen. Im Kreis Stormarn schließen sie ab Montag und wechseln in den Distanzunterricht. Ausnahmen gibt es für die Abschlussklassen.

Die Corona-Notbremse gilt, wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über der Marke von 100 liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Stormarn lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag bei 103,2. Im Kreis Herzogtum Lauenburg lag sie bei gut 106,1. Der Wert gibt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.

