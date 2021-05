"Bundes-Notbremse" in Neumünster: Diese Regeln gelten jetzt Stand: 10.05.2021 06:48 Uhr Die sogenannte "Bundes-Notbremse" zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt von heute an in Neumünster. Die Corona-Maßnahmen in der Stadt werden deswegen verschärft.

Von heute an gilt in Neumünster die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Das legt die Allgemeinverfügung der Stadt vom 8. Mai fest. Joggen und Spaziergänge, allerdings alleine, bleiben bis Mitternacht erlaubt. Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Außerdem schließt die Außengastronomie. Die Modellprojekte im Bereich Sport und Kultur müssen unterbrochen werden, bis die Notbremse aufgehoben wird.

Wechselunterricht in Neumünster

Die meisten Schülerinnen und Schüler bekommen in dieser Woche Wechselunterricht. An den berufsbildenden Schulen gibt es Distanzunterricht. In den Abschlussklassen und in den Klassen, die im kommenden Jahr das Abitur ablegen (Q1), wird Präsenzunterricht angeboten. Bei den Kitas gilt laut Verordnung der eingeschränkte Regelbetrieb. Gleichzeitig gilt ein Appell an die Eltern, wenn immer möglich ihre Kinder zuhause zu betreuen.

Strengere Regeln beim Einkaufen

Geschäfte müssen schließen. Ausgenommen sich Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken. Click & Collect ist allerdings bei allen Läden zulässig, Kunden dürfen also Waren, die sie vorher im Internet bestellt haben, im Geschäft abholen. Wochenmärkte dürfen nur von einer Person pro Haushalt besucht werden. Kinder bis zum 14. Lebensjahr dürfen mitgenommen werden. Außerdem ist es erlaubt, dass ein Mensch, der Hilfe beim Einkaufen benötigt, eine Assistenz mitnimmt.

Neumünster einzige Region in SH über 100

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag bei 107,2. Die Notbremse gilt, wenn der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über der Marke von 100 liegt. Die Notbremse wird erst gelockert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterboten wird. Dann treten die Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Neumünster ist aktuell die einzige Region in Schleswig-Holstein mit einer Inzidenz über 100.

