Bund und Länder beraten über Corona-Pandemie

Bei ihrem heutigen Treffen haben die Länderchefinnen und -chefs mit Kanzlerin Merkel über bundesweite Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie diskutiert.

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat bereits am Mittwoch verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekanntgegeben. Dabei kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an, sich bei den Bund-Länder-Beratungen für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und eine Impfpflicht für Beschäftigte in Heil- und Pflegeberufen einzusetzen. "Wir brauchen bundeseinheitliche Regeln, also 3G-Regelung. Bitte, bitte einigt euch in Berlin. Das muss bundeseinheitlich geregelt werden. Auch 3G im ÖNPV ist wichtig, auch wenn die Kontrolle schwierig ist", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Einheitliche Linie bei MPK?

Bei der Video-Konferenz zwischen der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dem voraussichtlich künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) soll eine einheitliche Linie gefunden werden, wie die steigenden Corona-Infektionszahlen gebremst werden können. NRW-Regierungschef Wüst, der amtierende MPK-Vorsitzende, sagte, die Abstimmung über Zugangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte werde gebraucht, "weil wir in der Ausgestaltung möglichst einig sein sollten". Viele unterschiedliche Details in den Ländern führten nur wieder zu Verunsicherung. Der Deutsche Städtetag forderte eine bundesweite 2G-Regelung in Freizeit und Kultur.

Zuvor hatte der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es soll sicherstellen, dass auch nach Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November weiter umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen möglich sind. Am Freitag muss der Bundesrat das Gesetz noch billigen. Dort ist die Zustimmung wegen des Widerstands der Union aber ungewiss.

