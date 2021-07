Bisher keine weiteren Impfungen in Pflegeheimen geplant Stand: 06.07.2021 10:20 Uhr Trotz Delta-Variante und einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst gibt es bislang in Alten- und Pflegeheimen nur vereinzelt Pläne für eine Auffrischungsimpfung der Bewohner.

Bevor eine koordinierte Aktion gestartet wird, will der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) und auf entsprechende Planungen durch das Gesundheitsministerium in Kiel warten. Von dort hieß es auf Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein, Auffrischungsimpfungen in Heimen seien bisher nicht geplant. Grund: Es gebe noch zu wenige wissenschaftliche Studien.

Offene Fragen: Wann ist eine dritte Impfung sinnvoll?

Vieles sei noch unklar, sagte Kay Oldörp vom bpa, der die Interessen zahlreicher Einrichtungen vertritt. Bisher stehe zum Beispiel nicht fest, welche Impfstoffe kombiniert werden dürfen und wann ein sinnvoller Zeitpunkt für die Drittimpfung wäre. "Wir vertrauen darauf, dass STIKO und Gesundheitsministerium rechtzeitig zum Herbst darüber entscheiden werden, wie eine eventuell notwendige Impfauffrischung erfolgen kann, um den Schutz möglichst hoch zu halten", sagte Oldörp. Man habe wieder viel Normalität in der ambulanten und stationären Altenpflege erreicht und das gelte es unbedingt zu bewahren.

