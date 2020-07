Stand: 17.07.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Betreiber von Ausflugsschiffen in SH in Sorge

Lange standen die Ausflugsschiffe in in Schleswig-Holstein still. Seit einigen Wochen aber schippern sie wieder über Trave, Elbe, oder die Möllner Seen. Doch die Stimmung unter den Betreibern ist nach wie vor gedrückt. "Uns geht's nicht gerade berauschend", sagt Raimund Quandt. Mit seiner Frau betreibt er die sonst so beliebte Wakenitz-Fahrt zwischen Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). In normalen Sommern fahren dort vier Schiffe, jetzt nur eines. Und auch das sei nur zu einem Drittel gefüllt, so Quandt. Großes Problem: die Busse mit Senioren, Vereinen, Kaffeefahrten kommen in Zeiten von Corona nicht.

Betreiber hoffen, laufende Kosten zu decken

Genauso wie die Wakenitz-Fahrt meldet auch die 5-Seen-Fahrt in Malente (Kreis Ostholstein) schon jetzt sechsstellige Umsatzeinbußen. "Wenn man sechs Monate im Jahr hat, Geld zu verdienen und drei Monate davon fallen komplett ins Wasser, dann gleicht man das nicht einfach so aus", sagt Chef Hans Hinnerk Frahm. Aber dort, in der Holsteinischen Schweiz, trauen sich mittlerweile wieder mehr Passagiere an Bord. Gleiches berichten die Betreiber der Schleischifffahrt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), die bei schönem Wetter wieder gut belegt ist. So hoffen sie, zumindest die laufenden Kosten decken zu können. Dabei helfen sollen auch Finanzhilfen vom Land, die bereits viele Betreiber beantragt haben.

