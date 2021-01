Beschwerden über Handwerker ohne Maske häufen sich Stand: 16.01.2021 12:23 Uhr In Schleswig-Holstein gibt es mehr und mehr Kritik, dass Handwerker oft keine Maske bei der Arbeit tragen.

Das bestätigte der Geschäftsführer des Verbandes Handwerk Schleswig-Holstein, Marcel Müller-Richter, im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. In dieser ganzen angespannten Situation sei es mehr als problematisch, wenn sich einige Handwerker dann noch nicht einmal an das Masketragen halten, so Müller-Richter. Und: Die Arbeit der Handwerker könnte massiv eingeschränkt werden, falls die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft werden sollten - was Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder in der kommenden Woche besprechen will.

Strengere Auflagen könnten kommen

Der Verband ruft seine eigenen Mitglieder dazu auf, sich deutlich konsequenter an die Hygienemaßnahmen zu halten - auch in der Befürchtung, dass nach dem kommenden Bund-Länder-Treffen auch die Handwerker strengere Auflagen bekommen. Es ist denkbar, dass Handwerksleistungen dann nur noch in Notfällen zugelassen wären, zum Beispiel bei einem Wasserrohrbruch. Gewöhnliche Malerarbeiten, Renovierung oder der Einbau neuer Fenster könnten damit vorerst nicht möglich sein.

Nachlässigkeit hat sich eingeschlichen

Nach Angaben von Müller-Richter melden sich immer mehr Kunden bei der Verbraucherzentrale oder der Handwerkskammer und üben Kritik. Seiner Meinung nach fehlt leider bei einigen die notwendige Ernsthaftigkeit, die auch durch zehn Monate Pandemie zu erklären sei: Da schleiche sich Nachlässigkeit ein. Trotz der für alle belastenden Gesamtlage appelliert Müller-Richter an die Handwerker, sich die Regeln wieder ins Bewusstsein zu rufen und sie zu befolgen - mit Abstand und Maske beim Kunden, aber auch im Büro oder in der Pause mit den Kollegen.

