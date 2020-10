Beherbergungsverbot landet vor dem Bundesverfassungsgericht Stand: 19.10.2020 14:48 Uhr Das umstrittene Beherbergungsverbot für Touristen aus innerdeutschen Risikogebieten wird zum Fall für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Eine Familie aus Tübingen (Baden-Württemberg) hat am Montag einen Eilantrag gegen die in Schleswig-Holstein geltenden Vorschriften eingereicht. Das teilte ein Sprecher des Bundesverfassungsgericht am Montag in Karlsruhe mit. Da im Landkreis Tübingen ein wichtiger Grenzwert überschritten wurde, gilt er als Risikogebiet. Die Familienmitglieder müssten beim Check-in in ihre Unterkunft gemäß der Landesverordnung einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Wie schnell die Verfassungsrichter darüber entscheiden werden, war zunächst nicht absehbar.

Oberverwaltungsgericht hatte Beherbergungsverbot bestätigt

Das schleswig-holsteinische Oberverwaltungsgericht hatte das Beherbergungsverbot vergangenen Donnerstag in einem Eilverfahren bestätigt. Im dem Fall dort ging es um eine Familie aus Nordrhein-Westfalen (NRW), die auf Sylt Urlaub machen wollte. Nach Auskunft des Bundesverfassungsgerichts berufen sich die Kläger aus Tübingen auf diese Entscheidung. Auch die Urlauberfamilie aus NRW hatte am Freitagabend in Karlsruhe einen Eilantrag eingereicht, diesen aber wieder zurückgezogen, wie der Gerichtssprecher sagte.

