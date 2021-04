Ausgangssperre - Günther hat verfassungsrechtliche Bedenken Stand: 22.04.2021 15:18 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther kann sich vorstellen, dass Ausgangssperren verfassungsrechtlich keinen Bestand haben.

Die in der bundesweiten Corona-Notbremse vereinbarte Ausgangssperre sieht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisch. Sie gilt ab einer Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Werktagen. Günther ist unsicher, ob diese so verfassungsrechtlich Bestand haben wird: "Aber mein Argument ist jetzt weniger nur ein rein juristisches, sondern einfach, dass ich der Auffassung bin, dass man diese Pandemie mit sinnvollen und stringenten Maßnahmen bekämpfen kann." So hätten Erfahrungen mit Ausgangssperren in Flensburg gezeigt, dass andere Maßnahmen eine größere Wirkung erzielt hätten.

Am Mittag hat der Bundesrat die sogenannte "Bundes-Notbremse" gebilligt - sie umfasst bundesweit einheitliche Regelung bei Erreichen bestimmter Sieben-Tage-Inzidenzen.

