Alle Tourismus-Modellregionen im Land steigen aus Projekt aus Stand: 12.05.2021 16:01 Uhr Ab kommenden Montag öffnet ganz Schleswig-Holstein wieder für Urlauber. Deshalb sollen ab dann auch in Nordfriesland, Büsum, der Schleiregion mit Eckernförde und der inneren Lübecker Bucht die gleichen Regeln für den Tourismus gelten wie im ganzen Land.

Nach Nordfriesland und Büsum haben auch die anderen beiden Modellregionen das Ende bekanntgegeben. Denn ab 17. Mai sollen auch hier die von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen im Tourismus gelten. Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) sagte dazu heute in St.Peter-Ording, die Modellprojekte hätten sehr gute Vorarbeit und eine Blaupause für ganz Schleswig-Holstein geliefert. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen und der gesunkenen Inzidenzwerte könne man nun landesweit für Urlauber öffnen.

Modellregion: Lockerungen nur unter strengen Auflagen

Seit dem 1. Mai ist der Kreis Nordfriesland Modellregion. Büsum kam als letzte Modellregion erst am vergangenen Montag dazu. Viele Lockerungen waren unter strengen Auflagen möglich. Beispielsweise durften Urlauber wieder auf die Insel Sylt oder nach St. Peter-Ording - nur mit regelmäßigen Tests der Urlauber und der Mitarbeiter der Betriebe. Weil von Montag an aber ganz Schleswig-Holstein für Urlauber geöffnet werde, mache es keinen Sinn mehr, die Modellregion weiterzuführen, sagte Norfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU): "Das heißt konkret, dass ab 17. Mai dann in Nordfriesland dieselben Regeln gelten werden wie im gesamten Land Schleswig-Holstein. Und das ist - glaube ich - gut, damit wir hier ein einheitliches Bild für alle Unternehmen, aber auch für die Gäste, die Schleswig-Holstein besuchen, haben."

AUDIO: Tourismus-Modellprojekte lockern Corona-Testintervalle (1 Min) Tourismus-Modellprojekte lockern Corona-Testintervalle (1 Min)

Weniger Tests und Datenermittlung nötig

Die Änderungen seien im Wesentlichen, dass der Kreis im Kreisgebiet das Testintervall bei der Beherbergung von 48 Stunden dann angleichen werde auf die 72 Stunden, die in der Landesverordnung vorgesehen sind. Und für die teilnehmenden Betriebe werde die umfangreiche Datenmeldepflicht dann nicht mehr notwendig sein, so Lorenzen weiter.

Büsum und Schleiregion hoffen auf Erfahrungswerte

Auch in Büsum (Kreis Dithmarschen) hatTourismuschef Olaf Raffel am Mittwoch gemeinsam mit Hoteliers und Gastronomen das Ende des Projekts beschlossen. Schleswig-Holstein könne nun von den Erfahrungen aus dem Büsumer Modellprojekt profitieren, so Raffel. Max Triphaus, Chef der Ostseefjord Schlei GmbH sieht es ähnlich. Er sagte NDR Schleswig-Holstein: "Ich finde es super, dass wir am Montag von der Modellregion in die Landesverordnung wechseln. Das war unser Ziel - und das hat toll geklappt. Wir haben durch dieses Projekt einen großen Imagegewinn und bundesweite Aufmerksamkeit erfahren. Für uns rundum ein Erfolg".

Innere Lübecker Bucht sieht sich nun gut vorbereitet

Es werde aber selbstverständlich weiter getestet, betont André Rosinski von der Tourismusagentur Lübecker Bucht. Die wissenschaftliche Begleitung fällt seinen Worten nach dann allerdings weg. Die bisher gesammelten Erfahrungen aus der Modellregion sowie der Aufbau der Test-Infrastruktur seien enorm wichtig für einen corona-sicheren Tourismus, so Rosinski. Er sei froh, dass die Lübecker Bucht jetzt mit wichtigen Erkenntnissen und gut vorbereitet in die Tourismus-Saison starten kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2021 | 15:00 Uhr