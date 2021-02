Aktion in SH: Lebensmittelgutscheine für bedürftige Kinder Stand: 05.02.2021 12:26 Uhr Mit einer Gutschein-Aktion will der Kinderschutzbund auf die schwierige Lage in einkommensschwachen Familien hinweisen. Zur Zeit bekommen die Kinder in Kitas und Schulen kein kostenloses Mittagessen.

Etwa 2.000 Lebensmittelgutscheine in Höhe von bis zu 25 Euro wollen die Orts- und Kreisverbände des Kinderschutzbund heute verteilen. Unterstützt werden sie von verschiedenen Sponsoren. Die Vorsitzende des Landes-Kinderschutzbundes, Irene Johns, will damit ein Signal setzen. Es bestehe politischer Handlungsbedarf, sagte sie.

AUDIO: Aktion Kinderschutzbund: Gutscheine statt Mittagessen (1 Min)

Johns fordert Geld statt kostenlosem Essen für Familien

Normalerweise erhalten Kinder aus einkommensschwachen Familien kostenlose Mittagessen in Schule oder Kita - finanziert durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Das fällt wegen der Corona-Lage nun größtenteils weg. Dadurch erhöhe sich der Lebensmittelbedarf in den Familien, so Johns. Der Kinderschutzbund fordert, dass das kostenfreie Mittagessen unbürokratisch durch eine Geldauszahlung ausgeglichen wird, damit die Betroffenen Lebensmittel einkaufen können.

Viele Eltern sind nach Ansicht des Kinderschutzbundes im Lockdown überfordert - nicht nur finanziell. Neben Homeoffice, Kurzarbeit oder sogar einem Arbeitsplatzverlust müssen die Kinder auch noch beim Homeschooling unterstützt werden. Außerdem fehlen soziale Kontakte. Der Kinderschutzbund hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass Eltern und Kinder zunehmend Beratungsbedarf haben.

Weitere Informationen Corona-Krise: Beratungsbedarf für Eltern und Kinder steigt Der Kinderschutzbund in Schleswig-Holstein warnt: Kinder könnten durch die Corona-Krise unter häuslicher Gewalt leiden. Ein Anstieg der gemeldeten Fällen gibt es noch nicht, das könnte sich aber ändern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2021 | 12:00 Uhr