Ab heute keine Maskenpflicht mehr im Unterricht Stand: 01.11.2021 09:03 Uhr Schüler in Schleswig-Holstein müssen von heute an am Sitzplatz im Klassenzimmer keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr tragen.

Nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht in diesem Schuljahr ist die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der nächste wichtige Schritt in einen normalen Schulalltag.

Maskenpflicht auf Laufwegen in der Schule gilt weiter

Sollte es zu einer Infektion in einer Lerngruppe kommen, gilt für den Rest der Gruppe fünf Tage lang wieder die Pflicht zum Tragen einer Maske und eine tägliche Testpflicht. Das legt die Landesregierung in ihren Regelungen fest. Ansonsten bleibt es bei Teststrategie, Hygienekonzept und Maskenpflicht auf den Laufwegen innerhalb der Schule.

Landesschülervertretung begrüßt Ende der Maskenpflicht

Ein wichtiger Grund für die Entscheidung, die Maske am Sitzplatz wegzulassen, ist nach Angaben der Landesregierung, dass Kinder sich außerhalb der Schule ohne Maske treffen könnten. Oftmals ist der Kreis der Kontaktpersonen demnach identisch mit der Schulklasse. Aus Sicht von Landesschülervertretungen ist die Aufhebung der Maskenpflicht am eigenen Sitzplatz eine erhebliche Verbesserung des Schulalltags. Andere Maßnahmen wie regelmäßigen Testmöglichkeiten sollten aber weiterhin aufrechterhalten oder erweitert werden, sagte Max Daubner von der Landesschülervertretung der Gymnasien. Auch die Landesvertretung der Schüler und Schülerinnen der Gemeinschaftsschulen hält es für einen unerlässlichen Schritt, die Maskenpflicht im Unterricht fallen zu lassen. Der stellvertretende Sprecher Maximilian Henningsen, sagte, zu großen Teilen blicke die Schülerschaft dem Fallen der Maskenpflicht mit Freude entgegen.

Auch Skepsis unter Schülern

Aber auch Skepsis angesichts der Lockerungen gibt es. Am Lessing-Gymnasium Norderstedt traf unsere NDR-Reporterin auch auf Schüler, die ihre Maske auch am Montag am Platz lieber anbehielten. Angesichts der wieder steigenden Corona-Inzidenzen erschien ihnen das sicherer, so die Reporterin. Die meisten Schüler des Gymnasiums hätten sich aber darüber gefreut und die Maske am Platz gerne abgenommen.

