Ab 10 Uhr im Livestream: Sondersitzung zu verlängertem Lockdown Stand: 20.01.2021 09:00 Uhr In einer Sondersitzung berät der Landtag in Schleswig-Holstein ab 10 Uhr über die Verlängerung des Lockdowns. Bund und Länder hatten sich am Dienstagabend auch auf einige Verschärfungen geeinigt.

Bereits gestern Abend hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begründet, warum Schleswig-Holstein die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns für richtig hält. Nach wie vor sind die Corona-Zahlen nicht so niedrig wie erhofft. Geplant ist nun unter anderem eine Erweiterung der Maskenpflicht. Außerdem sollen mehr Menschen in Schleswig-Holstein von zu Hause aus arbeiten. Das hatte unter anderem auch die SPD in Schleswig-Holstein gefordert. NDR.de überträgt die Beratungen im Livestream.

Ab 10 Uhr live: Corona-Sondersitzung im Kieler Landtag

Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben zu

Restaurants, Kinos und andere Freizeiteinrichtungen sowie der Einzelhandel bleiben auch im Norden weiterhin geschlossen. Öffnen dürfen in den kommenden Wochen weiterhin nur Supermärkte, Drogerien und andere Läden, die Lebensmittel verkaufen. Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben bis Mitte Februar weitgehend zu. Private Treffen bleiben auf Angehörige des eigenen Haushalts und eine weitere Person beschränkt. "Wir haben so niedrige Inzidenzzahlen in Schleswig-Holstein, wir haben so wenig Tote in Schleswig-Holstein, wir haben so wenig Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, weil wir einen konsequenteren Weg als andere Bundesländer gehen", so Günther am Dienstagabend.

