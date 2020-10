39 Fälle: Corona-Ausbruch in zwei Norderstedter Heimen Stand: 27.10.2020 19:20 Uhr Seit Freitag gibt es in zwei Alten- und Pflegeheimen in Norderstedt (Kreis Segeberg) knapp 40 Corona-Fälle. Hunderte Testergebnisse stehen noch aus.

In den zwei Heimen sind seit Freitag insgesamt 39 Bewohner*innen und Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Allein im Heim "Steertpogghoff" hätten sich 24 Bewohner*innen und 9 Beschäftigte infiziert, teilte der Kreis Segeberg am Dienstag mit. Im "Haus am Park" seien bisher vier Bewohner*innen und zwei Mitarbeiterinnen positiv getestet worden.

Quarantäne für beide Heime angeordnet

Beide Einrichtungen stehen unter Quarantäne. Es muss mit weiteren Corona-Fällen gerechnet werden. Insgesamt stehen in beiden Einrichtungen noch knapp 300 Testergebnisse aus.

In einer vorherigen Version dieses Artikels war von insgesamt 48 Corona-Fällen in beiden Heimen die Rede. Der Kreis Segeberg hatte falsche Zahlen zu einem der beiden Heime übermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2020 | 19:00 Uhr