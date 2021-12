2G-Kontrollen: Handelsverband Nord zieht gemischte Bilanz Stand: 04.12.2021 17:13 Uhr Seit heute gilt im Einzelhandel in Schleswig-Holstein die 2G-Regelung. Der Handelsverband Nord zieht am ersten Tag eine durchwachsene Bilanz.

Eigentlich ist der zweite Adventssonnabend besonders umsatzstark. In Spielzeugläden, Bekleidungsgeschäften oder Möbelhäusern beispielsweise haben seit heute aber nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Ungeimpfte müssen draußen bleiben. Aufgrund der Corona-Lage und der verschärften Vorschriften habe man gemerkt, dass viele Menschen die Innenstädte gemieden hätten, meint Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Sie zieht nach dem ersten Tag eine gemischte Bilanz.

VIDEO: So klappt es mit den 2G-Kontrollen im Kieler Einzelhandel (1 Min)

Kontrollen fallen unterschiedlich aus

Um die Regeln einzuhalten, reicht es laut Landessverordnung aus, stichprobenartig mehrfach am Tag zu kontrollieren. Je nach Geschäft fällt das allerdings unterschiedlich aus. In der Kieler Innenstadt beispielsweise kontrollieren einige Händler jeden Kunden, der das Geschäft betritt, andere können diesen Aufwand personell nicht leisten und kontrollieren stichprobenartig. Kerstin Graupner, Pressesprecherin der Stadt Kiel sichert den Geschäften weitere Unterstützung zu: "Wir werden mit dem kommunalen Ordnungsdienst stichprobenartig verstärkt Kontrollen vornehmen in der Woche", sagt sie. Zudem wurden Plakate mit dem Hinweis auf die 2G-Regelung gedruckt, die bis spätestens Montag verteilt werden sollen, so Graupner weiter.

Viele offene Fragen zu 2G-Regelung

Doch bei den Händlern gebe es noch eine Menge offener Fragen zu 2G, berichtet Olivia Kempke vom Lübeck Management. Vielen sei unklar, wo sie die Impfnachweise der Kunden stichprobenartig kontrollieren sollen. Müsse das an der Tür stattfinden oder beim Bezahlen an der Kasse? Die Händlerinnen und Händler wünschten sich mehr Klarheit. Einige Verkäuferinnen und Verkäufer meinten auf NDR-Nachfrage auch, dass es sie noch Überwindung koste, den Impfstatus der Kundinnen und Kunden zu überprüfen. Zum Glück, so Verbände und Händler, habe es heute nur vereinzelt Diskussionen mit uneinsichtigen Kunden gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2021 | 17:00 Uhr