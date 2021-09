Linke: Cornelia Möhring - Politik für eine "solidarische Gesellschaft" Stand: 05.09.2021 10:00 Uhr Seit 2009 vertritt Cornelia Möhring aus Giekau ihre linke Politik in Berlin. Ihr politischer Schwerpunkt liegt dabei auf der Frauenpolitik. Außerdem wirbt sie für eine sozialere Gesellschaft und eine Umverteilung von "oben" nach "unten".

von Anna Grusnick

Sie strebt eine soziale Revolution an, will Druck machen, sich einmischen und mitmischen - Cornelia Möhring. Die Politikerin aus Giekau mit Direkt-Wahlkreis Pinneberg wurde für die Linke 2009 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt, ist zur Zeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende und möchte gerne auch in der kommenden Legislaturperiode in Berlin mitgestalten.

Millionäre sollten ihrer Meinung nach höher besteuert und die Mehrheit so entlastet werden. Cornelia Möhring will sich für ein neues Betriebssystem des Sozialen stark machen, für eine öffentliche Infrastruktur, die Armut abschafft und eine Umverteilung von Oben nach Unten schafft.

Möhring will Leben und Zusammenleben verbessern

Ihr politischer Fokus liegt im Bereich Frauenpolitik, so setzt sie sich ein für Frauen, die Zuflucht in Frauenhäusern gesucht haben und die Gewalt erfahren haben. Cornelia Möhring sagt: "Ich mache Politik, weil ich das Leben und Zusammenleben der Menschen verbessern will. Ich kämpfe für eine bessere und eine solidarische Gesellschaft." Dafür lege sie sich auch gerne mit den Mächtigen an, sagt sie.

Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, macht sie sich für eine Mietendeckel stark und steht für ein klares Nein zur festen Fehmarnbeltquerung. Früher waren die kurzen Haare rot gefärbt, inzwischen sind sie grau - dafür trägt Cornelia Möhring aber eine markante rote Brille.

Die 61-Jährige ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Sie hat zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert, dann studiert und ihren Abschluss als Sozialökonomin gemacht. Nun will die Schleswig-Holsteinerin für weitere vier Jahre linke Themen im Bundestag vertreten. Sie steht auf Platz eins der Landesliste – insgesamt zieht die Partei in Schleswig-Holstein mit sechs Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf.

