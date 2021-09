Grüne: Luise Amtsberg - Vielfältige Gesellschaft als Ziel Stand: 05.09.2021 10:00 Uhr Kielerin mit Ost-Berliner Wurzeln - die Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg ist seit 2013 im Bundestag.

von Constantin Gill

August in Berlin. Das Drama um die Ortskräfte in Afghanistan beherrscht plötzlich den Bundestagswahlkampf. Luise Amtsberg ist in gewisser Weise ihrem Element: Im Bundestag hat sie seit langem für die Aufnahme von afghanischen Ortskräften geworben. Nun ist Amtsberg gefragt, gibt Interviews, kritisiert die Regierung.

Schon seit sie 2009 in den Landtag zog, war Asyl- und Flüchtlingspolitik der Schwerpunkt der heutige 36-Jährigen. Sie setzte sich damals etwa für die Abschaffung der Residenzpflicht von Asylbewerbern ein.

Nach ihrer Zeit im Landtag beendete sie ihr Studium und nahm dann Kurs auf Berlin. Dort wurde sie flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. "Eine vielfältige Gesellschaft" ist ihr Ziel. Dafür braucht es aus Ihrer Sicht auch mehr Unterstützung der lokalen Kultur- und Medienlandschaft. Außerdem wirbt die Spitzenkandidatin für den Schutz der Ostsee - und eine grüne Verkehrswende.

Von der Geschäftstellen-Mitarbeiterin zur Abgeordneten

Zielstrebig, aber auch ehrgeizig hat Luise Amtsberg ihren Weg von der studentischen Hilfskraft in der Landesgeschäftsstelle der Grünen im Jahr 2005 hin zur Bundestagsabgeordneten gemacht. Ihr Ziel nach inzwischen zwei Legislaturperioden im Bundestag: Endlich auch zu regieren.

Aufgewachsen ist Luise Amtsberg in Ost-Berlin. Für ihre Hobbys ist aber wohl in Kiel mehr Raum: "Alles was im, am oder auf dem Wasser stattfindet, Windsurfen zum Beispiel." Die Grünen-Politikerin kocht gern für Freunde und verbringt Zeit mit ihrem 6-jährigen Sohn.

