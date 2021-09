Sendedatum: 26.09.2021 18:00 Uhr Die Wahl in Radio, Fernsehen und Online

In Schleswig-Holstein beginnt der NDR drei Wochen vor dem Wahltag am 26. September mit einem besonderen Angebot auf NDR 1 Welle Nord, im Schleswig-Holstein Magazin und bei NDR.de/sh.

Die sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen, FDP, AfD, SSW und den Linken treffen in der Serie "Politik trifft Realität" auf einen für sie überraschenden Gesprächspartner. Im Vorfeld hatte NDR Schleswig-Holstein über die Social-Media-Kanäle nach Bürgerinnen und Bürgern gesucht, die ein bestimmtes Thema mit dem Kandidaten besprechen möchten. Können die Kandidatinnen und Kandidaten Lösungen bieten? Welches Verständnis entwickeln beide Seiten einen füreinander? Dieses Format startet ab 6. September im Schleswig-Holstein magazin ab 19.30 Uhr.

"Zur Sache Spezial" mit den Spitzenkandidaten

Vom 13. bis 22. September sendet NDR 1 Welle Nord von Montag bis Freitag um 18 Uhr jeweils eine Sonderausgabe "Zur Sache Spezial". Die Wahlkämpfer der im Bundes- oder Landtag vertretenen Parteien sind dann im Studio zu Gast, um ausführlich Rede und Antwort zu stehen.

Kandidatencheck auf NDR.de/sh

Auch im Internet gibt es ein umfangreiches Informationsangebot. Wer kandidiert in welchem Wahlkreis? Was treibt junge Wähler um? Wie funktioniert die Briefwahl? Antworten auf diese Fragen und noch viele mehr gibt es auf NDR.de/sh. Beim NDR Kandidatencheck präsentieren sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit Steckbriefen und stellen sich mit ihren politischen Zielen in einem kurzen Video vor.

Programm am Wahlabend

Am Wahlabend sendet NDR 1 Welle Nord von 18 Uhr live in einer fünfstündigen Sondersendung und liefert alle Informationen und Interviews rund um die Wahl. Reporter berichten aus dem Landeshaus an der Kieler Förde. Die Korrespondenten melden sich aus den NDR Studios in Flensburg, Heide, Kiel, Lübeck und Norderstedt mit aktuellen Informationen und Reaktionen aus den Regionen in Schleswig-Holstein.

Das Schleswig-Holstein Magazin berichtet wie gewohnt um 19:30 Uhr über die Ergebnisse und die ersten Reaktionen. Reporterinnen und Reporter sind vor Ort bei den Fraktionen und den Wahlpartys, um die Stimmung an der Basis einzufangen.

Auf NDR.de/sh und in der NDR Schleswig-Holstein App gibt es aktuelle Berichte und Stimmen rund um den Wahlausgang, außerdem Ergebnisse aus den Wahlkreisen im Land zum Nachlesen. Dazu kommen aktuelle Audios und Videos aus den NDR Programmen. In den sozialen Netzwerken versorgt das Social-Media-Team die Nutzer auf Facebook und bei Twitter mit Fakten und Videos.

