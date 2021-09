Stand: 26.09.2021 22:59 Uhr Bundestagswahl in SH: So haben die größten Gemeinden gewählt

Die Wahlzettel in vielen Wahllokalen in Schleswig-Holstein sind ausgezählt. Wie sich die Wählerinnen und Wählen vor Ort in den 60 größten Gemeinden entschieden haben, sehen sie in diesen Grafiken, sobald sie der Redaktion vorliegen. Welche Partei ist stärkste Kraft? Welcher Direktkandidat holte die meisten Stimmen? Die ersten Ergebnisse im Überblick.

Bundestagswahl: Zweitstimmen in den größten Gemeinden in SH

Erststimmen in den größten Gemeinden in SH - nach Wahlkreisen

In den Bundestag zieht ein, wer am meisten Stimmen im gesamten Wahlkreis erhalten hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 26.09.2021 | 22:10 Uhr