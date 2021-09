Bundestagswahl: SPD und Union in SH formulieren Ansprüche Stand: 26.09.2021 20:56 Uhr Bei der Bundestagswahl 2021 deutet sich ein enges Rennen im Kampf um den Wahlsieg an. Union und SPD liegen nach der jüngsten Hochrechnung nahezu gleichauf. Grüne und FDP könnten zu "Königsmachern" werden.

Nach der jüngsten Hochrechnung von infratest dimap (21.10 Uhr) liefern sich Union und SPD bei der Bundestagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die SPD kommt demnach auf 25,7 Prozent, CDU und CSU kommen zusammen auf 24,5 Prozent. Die Grünen liegen bei 14,3 Prozent. Die FDP erreicht 11,5, die AfD 10,5 Prozent. Die Linke muss mit 5,0 Prozent um den Einzug in den Bundestag bangen. Die anderen Parteien kommen auf 8,5 Prozent. Auch den SSW (Südschleswigscher Wählerverband) sahen Hochrechnungen von infratest dimap bislang mit einem Mandat im Bundestag vertreten. Der SSW ist aufgrund einer Sonderregel für nationale Minderheiten von der 5-Prozent-Hürde befreit.

Politikwissenschaftler Knelangen: Lange Verhandlungen

Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilhelm Knelangen von der Universität Kiel sagte angesichts des engen Wahlergebnisses bereits kurz nach Bekanntwerden der ersten Prognose, dass die Bürgerinnen und Bürger an diesem Sonntag "sicher nicht erfahren werden, wie Deutschland in den kommenden vier Jahren regiert wird". Dazu seien zu viele Koalitionen möglich. Vor allem stehe die Frage im Raum, wer den Kopf der neuen Regierung stelle - ob Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) "oder vielleicht sogar jemand anderes aus der CDU - all das ist ja noch ein bisschen im Spiel", sagte Knelangen.

Videos 5 Min Politikwissenschaftler Knelangen: Lange Verhandlungen Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilhelm Knelangen von der Universität Kiel analysiert im Interview die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl. 5 Min

Schlüsselrollen dürften nach bisherigem Stand Grünen und FDP zufallen, um Mehrheiten zu bilden. "Sie sollten sich erst mal einigen, mit wem sie denn zusammen regieren wollen", sagte Politologe Knelangen. Sowohl die sogenannte Ampel (SPD, Grüne, FDP) als auch eine Jamaika-Koalition (CDU, Grüne, FDP), wie es sie derzeit in Schleswig-Holstein gibt, seien möglich.

Grüne und FDP halten sich alle Optionen offen

Die Landeschefs Steffen Regis (Grüne) und Heiner Garg (FDP) gratulierten sich gegenseitig - wollten sich die Koalitionsoptionen gegenüber NDR Schleswig-Holstein aber offenhalten. Regis betonte, in Berlin eine klimaschützende Regierung auf die Beine stellen zu wollen: "Wir werden sehen, mit welcher Partei wir das am besten hinkriegen können." Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein funktioniere gut, "weil wir verlässlich und vertrauensvoll miteinander regieren - aber auch versuchen, uns auf die Positionen der anderen einzulasssen", sagte Regis. Auch Garg betonte, dass ein Bündnis nur funktioniere, wenn man auf Augenhöhe miteinander verhandele und dann auch regiere. Als Gesundheitsminister in einer funktionierenden Jamaika-Koalition präferiere er diese aber auch im Bund.

Videos 8 Min Heiner Garg (FDP): "Eine Koalition funktioniert nur auf Augenhöhe" Schon im Vorfeld der Wahl standen Grüne und FDP im Fokus, wenn es um mögliche Regierungsbündnisse in Berlin geht. 8 Min

Stegner sieht Regierungsauftrag, für Günther ist "Jamaika" möglich

Der langjährige SPD-Fraktionschef im Landtag, Ralf Stegner, sieht einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei und Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der rote Balken sei nach oben gegangen, der schwarze Balken auf Rekordtief. Stegners Nachfolgerin im Landtag, Serpil Midyatli, sprach angesichts der Zahlen für die SPD vom "politischen Comeback des Jahres". Vor zwölf Monaten habe die Union noch 20 Prozentpunkte vor der SPD gelegen. Auch Midyatli formulierte einen Regierungsanspruch für die SPD. Olaf Scholz habe bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen kann.

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther sprach von "kei/nachrichten/schleswig-holstein/bundestagswahl_2021/seidler130_v-contentxl.jpgnem guten Ergebnis für die Union", daran dürfe man an so einem Wahlabend nicht vorbeireden. Ein Wahlergebnis um die 25 Prozent wäre das historisch schlechteste für die Union. "Wir merken, was wir an Angela Merkel als Amtsinhaberin hatten, die mit einem Bonus in die vergangenen Wahlen gegangen ist", erklärte Günther.

Videos 3 Min SPD-Landeschefin Midyatli: Haben starken Kanzlerkandidaten Moderatorin Julia Stein spricht im Interview mit SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli über die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl. 3 Min

2017 hatten CDU und CSU noch 32,9 Prozent der Stimmen bekommen. Eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken sei 2021 jedoch verhindert worden, so Günther, "und jetzt ist auch Jamaika möglich, dafür habe ich immer geworben - auch auf Bundesebene". Zukunftsthemen wie der Klimawandel könnten von einer solchen Koalition gut aufgegriffen werden. "Grüne und FDP werden nun Verantwortung übernehmen müssen", forderte Günther.

Grüne: Amtsberg sieht "erstaunlichen Zuwachs"

Die Grünen empfänden den politischen Auftrag, sich politisch einzubringen in den kommenden vier Jahren, sagte die schleswig-holsteinische Spitzenkandidatin der Grünen, Luise Amtsberg. Man sei aber nicht dort gelandet, "wo wir gestartet sind", sagte Amtsberg mit Blick auf die deutlich besseren Umfrageergebnisse der Grünen im Frühjahr, aber der Zuwachs im Vergleich zu 2017 sei schon erstaunlich. Damals waren die Grünen bundesweit auf 8,9 Prozent gekommen. Es gehe in die richtige Richtung, so Amtsberg.

Videos 4 Min Ministerpräsident Günther: "Ich werbe für Jamaika auf Bundesebene" Moderatorin Harriet Heise spricht im Interview mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl. 4 Min

Wolfgang Kubicki, Spitzenkandidat der FDP in Schleswig-Holstein, zeigte sich in Feierlaune: "Es ist das erste Mal in der Geschichte unseres Landes, dass die FDP bei einer Bundestagswahl zwei Mal in Folge zweistellig wird. Jetzt wolle man das endgültige Ergebnis abwarten "und gucken, was geht".

Enttäuschung bei Linken und AfD in Schleswig-Holstein

Für die Linke, bislang mit zwei Abgeordneten aus Schleswig-Holstein im Bundestag vertreten, sprach Spitzenkandidat Lorenz Gösta Beutin angesichts von Hochrechnungswerten um die 5 Prozent von einer "Klatsche" für seine Partei. Man gucke dennoch, was möglich ist. Die Linke werde "als starke, soziale Kraft gebraucht werden".

Bei der AfD in Schleswig-Holstein herrschte Enttäuschung. Spitzenkandidat Uwe Witt sagte, das Ergebnis spiegele nicht den Einsatz der AfD im Bundestag wider. Das Ergebnis habe sehr viel mit der überwiegend negativen Berichterstattung über die AfD zu tun. Außerdem, so Witt, müsse sich seine Partei auch selbst besser reflektieren und interne Streitigkeiten nicht mehr nach außen tragen.

SSW könnte erstmals seit rund 60 Jahren ein Mandat bekommen

Ob der SSW erstmals nach rund 60 Jahren wieder einen Abgeordneten im Bundestag stellen wird, wird sich im Laufe des Abends oder in der Nacht zeigen. In der jüngsten Hochrechnung von 19.59 Uhr war das der Fall. Das sei sensationell, sagte Spitzenkandidat Stefan Seidler bei der Wahlparty in Flensburg, wo bei jeder Nennung in den Hochrechnungen Jubel aufbrandete. Seidler kündigte bereits an, dass er mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten würde. Er werde "aber auch die Stimme erheben und auf den Tisch hauen, wenn der Norden zu kurz kommt".



SPD in SH noch deutlicher vor der Union als im Bund

Auch wenn man nur Schleswig-Holsteins Wählerinnen und Wähler betrachtet, liegt die SPD vorne - nach Angaben des Landeswahlleiters können die Sozialdemokraten im nördlichsten Bundesland mti 27,2 Prozent rechnen. Die CDU liegt demnach bei 22,5 Prozent. Für die SPD bedeutet dies im Vergleich zur Wahl 2017 ein Plus von 3,9 Prozentpunkten, für die Union hingegen ein Minus von 11,5 Punkten. Die Hochrechnung gründet auf 60 Stichprobenbezirken.

Demzufolge kommen die Grünen auf 17,5 Prozent (+5,5), die FDP auf 12,8 (+0,2), die AfD auf 7,2 Prozent (-1,0) und der bei der vorausgegangenen Wahl nicht angetretene Südschleswigsche Wählerverband (SSW) auf 3,5 Prozent. Die Linke erreicht der Hochrechnung zufolge nur noch 3,9 Prozent (-3,4).

Weitere Informationen Kommentar zur Bundestagswahl - Beziehungsstatus: kompliziert Nach den Hochrechnungen ist klar: Auf Grüne und FDP wird es nun ankommen. Am Ende werden sie entscheiden, wer Kanzler wird, meint Bettina Freitag. mehr

Wahlbeteiligung Stand 17.30 Uhr bei 72,4 Prozent

In Schleswig-Holstein waren so viele Menschen wie noch nie bei einer Bundestagswahl wahlberechtigt: 2,276 Millionen - 14.000 mehr als 2017. Die Wahlbeteiligung lag mit Stand 17.30 Uhr bei 72,4 Prozent - vier Jahre zuvor waren es eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale 71,8 Prozent gewesen. Dabei waren die Briefwähler zu diesem Zeitpunkt jeweils einberechnet. Landeswahlleiter Tilo von Riegen hatte bereits am Sonntagnachmittag von einer hohen Wahlbeteiligung gesprochen.

Hallig Langeneß: Stimmzettel-Urne wird verschifft

Die Urne mit den Stimmzetteln der Hallig Langeneß musste am Abend per Schiff zur Nachbarhallig Hooge zur gemeinsamen Auszählung mit den dortigen Stimmen gebracht werden. Dies teilte Hooges Bürgermeisterin Katja Just mit. Grund ist eine neue Bestimmung in der Wahlordnung: Demnach darf das Ergebnis nicht mehr im Wahllokal ausgezählt werden, wenn dort weniger als 50 Stimmzettel eingeworfen wurden. Das war auf Langeneß der Fall. Auf Hooge kamen hingegen ausreichend Stimmzettel zusammen. Die neue Regel soll das Wahlgeheimnis sichern.

Elf Wahlkreise mit insgesamt 119 Direktkandidaten

In Schleswig-Holstein standen 21 Parteien auf der Liste zur Wahl - neun mehr als 2017. In den elf Wahlkreisen standen insgesamt 119 Direktkandidaten zur Wahl. 271 Kandidaten bewarben sich um ein Mandat in Berlin.

26 Abgeordnete aus SH derzeit in Berlin

Derzeit sitzen aus Schleswig-Holstein 26 Abgeordnete im Bundestag. Die CDU stellt zehn Abgeordnete, die SPD sechs, Grüne und FDP jeweils drei, die Linke zwei und die AfD einen. Hinzu kommt ein fraktionsloser Abgeordneter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2021 | 20:00 Uhr