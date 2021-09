Bundestagswahl: Kieler Politologe erwartet lange Verhandlungen Stand: 26.09.2021 18:44 Uhr Nach Schließung der Wahllokale zur Bundestagswahl 2021 deutet sich ein ganz enges Rennen im Kampf um den Wahlsieg an. Union und SPD liegen nach der ersten Prognose gleichauf. Ein Kieler Politikwissenschaftler sagt lange Koalitionsverhandlungen voraus.

Laut 18-Uhr-Prognose liefern sich Union und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU/CSU und SPD liegen jeweils bei 25 Prozent, die Grünen kommen auf 15 Prozent, AfD und FDP liegen jeweils bei 11 Prozent. Die Linke kommt auf 5 Prozent. Die anderen Parteien kommen gemeinsam auf 8 Prozent - auch den SSW sieht die erste Prognose von infratest dimap mit einem Mandat im Bundestag vertreten. Briefwahlstimmen sind in der Prognose noch nicht enthalten.

Politikwissenschaftler Knelangen: Lange Verhandlungen

Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilhelm Knelangen von der Universität Kiel sagte angesichts des engen Wahlergebnisses bereits kurz nach Bekanntwerden der ersten Prognose, dass die Bürgerinnen und Bürger an diesem Sonntag "sicher nicht erfahren werden, wie Deutschland in den kommenden vier Jahren regiert wird". Dazu seien zu viele Koalitionen möglich.

Wahlbeteiligung Stand 17.30 Uhr bei 72,4 Prozent

In Schleswig-Holstein waren so viele Menschen wie noch nie bei einer Bundestagswahl wahlberechtigt: 2,276 Millionen - 14.000 mehr als 2017. Die Wahlbeteiligung lag mit Stand 17.30 Uhr bei 72,4 Prozent - vier Jahre zuvor waren es eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale 71,8 Prozent gewesen. Dabei waren die Briefwähler zu diesem Zeitpunkt jeweils einberechnet. Landeswahlleiter Tilo von Riegen hatte bereits am Sonntagnachmittag von einer hohen Wahlbeteiligung gesprochen.

Hallig Langeneß: Stimmzettel-Urne wird verschifft

Die Urne mit den Stimmzetteln der Hallig Langeneß musste am Abend per Schiff zur Nachbarhallig Hooge zur gemeinsamen Auszählung mit den dortigen Stimmen gebracht werden. Dies teilte Hooges Bürgermeisterin Katja Just mit. Grund ist eine neue Bestimmung in der Wahlordnung: Demnach darf das Ergebnis nicht mehr im Wahllokal ausgezählt werden, wenn dort weniger als 50 Stimmzettel eingeworfen wurden. Das war auf Langeneß der Fall. Auf Hooge kamen hingegen ausreichend Stimmzettel zusammen. Die neue Regel soll das Wahlgeheimnis sichern.

Elf Wahlkreise mit insgesamt 119 Direktkandidaten

In Schleswig-Holstein standen 21 Parteien auf der Liste zur Wahl - neun mehr als 2017. In den elf Wahlkreisen standen insgesamt 119 Direktkandidaten zur Wahl. 271 Kandidaten bewarben sich um ein Mandat in Berlin.

26 Abgeordnete aus SH derzeit in Berlin

Derzeit sitzen aus Schleswig-Holstein 26 Abgeordnete im Bundestag. Die CDU stellt zehn Abgeordnete, die SPD sechs, Grüne und FDP jeweils drei, die Linke zwei und die AfD einen. Hinzu kommt ein fraktionsloser Abgeordneter.

