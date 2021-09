Bundestagswahl: Diese kleinen Parteien treten in SH an Stand: 05.09.2021 10:00 Uhr Am 26. September treten insgesamt 21 Parteien zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein an. 14 von ihnen sind bisher weder in den schleswig-holsteinischen Landtag noch in den Bundestag gewählt worden. Was wollen sie?

Um diese kleine Parteien geht es

Die Satirepartei "Die Partei" rund um den ehemaligen "Titanic"-Chefredakteur und Europaabgeordneten Martin Sonneborn tritt auch in Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl an. Aktuell hat die Partei neben insgesamt zwei Mandaten im Europaparlament einen Bundestagsabgeordneten - der Abgeordnete Marco Bülow ist allerdings als SPD-Mitglied in das Parlament gekommen und später gewechselt. In ihrem Programm spielt die Partei ironisch auf manche Debatte an. Sie fordert etwa "Wirecard für alle!", ein Existenzminimum von 10 Millionen Euro oder "2-Prozent-Ziel für Bildung". In sieben schleswig-holsteinische Wahlkreisen bewerben sich auch sieben Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der Partei um die Erststimmen.

Auch die Freien Wähler wollen gerne in den Bundestag einziehen. In Bayern und Rheinland-Pfalz sind sie in den Landtag gewählt worden - in Bayern Teil der Regierungskoalition mit der CSU. Im Europaparlament sind sie mit zwei Abgeordneten vertreten. Die Freien Wähler verstehen sich als "bürgerliche Kraft der Mitte", als "eine moderne, liberal-konservative Bürgerbewegung der Vernunft und des gesunden Menschenverstand". Im Programm fordern sie einen starken Staat, der "Stabilität, die Sicherheit und die Bewahrung unserer Lebensweise" sicherstellt. Die Freien Wähler haben in jedem Wahlkreis in Schleswig-Holstein auch Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt.

Zur dieser Bundestagswahl tritt auch die rechtsextreme NPD wieder an, die vom Bundesverfassungsgericht 2017 als verfassungsfeindlich eingestuft wurde. Gewählt worden ist sie zuletzt in kein Landes-, Bundes- oder Europaparlament. Allerdings ist ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus von der AfD in die NPD gewechselt. In ihrem Programm betrachtet die NPD Ausländer als "Belastung", spricht im Zusammenhang mit Zuwanderung von einem "Anschlag auf die Integrität" des Volkes und fordert in Orten mit "hohem Ausländeranteil", deutsch und nicht-deutsche Kinder getrennt zu unterrichten. Im Bereich der Familienpolitik will sie die "anhaltende Geburtenverweigerung junger Menschen" durch ideelle und finanzielle Unterstützung beenden.

Die ÖDP ist derzeit mit einer Abgeordneten im Europaparlament vertreten und möchte auch in den Bundestag einziehen. Ihre obersten Ziele sind Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende um eine "bevorstehende vernichtende Klimakatastrophe" abzuwenden. Sie fordert dafür mit allerhöchstem Nachdruck zu arbeiten: "Klimaneutralität bis 2030 - diese Herausforderung müssen wir jetzt mindestens ebenso entschieden angehen, wie das mit den Maßnahmen gegen Corona bisher geschehen ist." Die Partei hat sich vorgenommen, die "entscheidenden Impulse" zu geben "für ein gutes Leben in einer neuen, gewandelten und zukunftsfähigen Gesellschaft im Einklang mit der Natur".

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland will "den echten Sozialismus" erreichen. Denn für sie ist das Problem der Kapitalismus und das "imperialistische Weltsystem" - und die Lösung ein Systemwechsel. Die Partei beschreibt sich als "revolutionär, internationalistisch, antifaschistisch, klassenkämpferisch und konsequent ökologisch". Konkret fordert die MLPD in ihrem Programm unter anderem, dass die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent finanzieren durch eine umsatzbezogene Sozialsteuer für Unternehmen. Außerdem möchte die Partei erreichen, dass Männer mit 60 und Frauen sowie Schichtarbeiter mit 55 in den Ruhestand gehen können. In zwei Wahlkreisen in Schleswig-Holstein hat die MLPD eine Direktkandidatin und einen Direktkandidatenaufgestellt.

Die Partei dieBasis hat sich aus dem Umfeld der Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen gegründet. Sie sieht darin den "Verlust der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" und lehnt Einschränkungen von Grundrechten ab. Viele der offiziellen Begründungen hält sie für "Lügengeschichten", sie fordert auch das Ende der Impfkampagne. Der Programmvorschlag der Partei dieBasis: Eine "fachübergreifend besetzte Expertenkommission" soll "konstruktive Lösungswege aus der Krise" erarbeiten. Als Spezialistin wird in der Partei auch Karina Reiß gesehen, eine der Autorinnen des Buchs "Corona Fehlalarm" und Direktkandidatin der Partei, einem in der Querdenker-Szene gefeierten und anderswo unter anderem wegen Verharmlosung stark kritisierten Bestseller. DieBasis hat in allen Wahlkreisen in SH Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt.

Die DKP sieht sich in der Tradition von KPD und SED. Für sie ist die DDR die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung. Es gebe "keinen Grund, sich für diesen Friedensstaat zu entschuldigen", heißt es im Programm. Die "Konterrevolution" habe all das zunichte gemacht. Die DKP kritisiert die aktuell Außenpolitik als "aggressive Weltmachtkurs" und spricht von einem " deutschen Imperialismus". Die DKP will den den Übergang zum Sozialismus. Außerdem fordert sie den Stopp alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, Austritt aus der NATO, Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- und Personalausgleich, Verstaatlichung aller Einrichtungen der öffentliche Daseinsvorsorge. In drei Wahlkreisen in Schleswig-Holstein hat die MLPD eine Direktkandidatin und zwei Direktkandidatenaufgestellt.

Die Partei "Die Urbane" will sich vor allem gegen Unterdrückung und Rassismus einsetzen. "Wir sind Schwarze Menschen, Menschen of Color, solidarische Weiße mit und ohne migrantische Geschichte mit verschiedenen verschränkten und gleichzeitigen Identitäten", erklärt die Partei auf ihrer Website. "Wir sind nicht vertreten in den Parlamenten." Das will die Urbane nun ändern - im Geiste der Hip-Hop-Bewegung. Sie fordert "radikalen Gleichberechtigung", durchaus auch unter Staaten: "Die Urbane" kritisiert etwa auch die Ausbeutung "des globalen Südens" - in der Klimapolitik und fordert eine Aufarbeitung des Kolonialismus. Die Urbane tritt in Schleswig-Holstein in drei Wahlkreisen mit Direktkandidatinnen und Direktkandidaten an.

Die Liberal-Konservativen Reformer wurden vom einstigen AfD-Initiator Bernd Lucke gegründet und hieß zunächst Alfa. Mehrere Abgeordenete aus Landesparlamenten, Bundestag und Europaparlament, die als AfD-Mitglieder in die Parlamente eingezogen sind, haben nun das LKR-Parteibuch - darunter auch Frank Brodehl, Abgeordneter im Landtag Schleswig-Holsteins. Der Bundesvorsitzende Jürgen Joost aus Neumünster will ein Gegenangebot machen zu "eindimensionaler grüner Politik", wie er im Programm schreibt. Er nennt es einen "Denkfehler" zu glauben, der Staat könne das Leben besser regeln als die Menschen selbst und der Markt. Das Ziel der Partei: "Bürgerliche Mehrheiten ohne grüne oder rote Beteiligung". Die LKR haben in allen Wahlkreisen in SH Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aufgestellt.

Die Humanisten bezeichnen sich als rational, liberal und fortschrittlich. Die größten Herausforderungen sind für sie der Klimawandel, eine nachhaltige Energiewende, soziale Spaltung und der wachsende Populismus. "Die Kosten des Klimawandels müssen sich auf jedes einzelne Produkt niederschlagen, welches nicht klimaneutral erzeugt wird", fordern sie im Programm. Außerdem wollen sie sich für eine Bürgerversicherung einsetzen. Die Humanisten wollen außerdem eine striktere Trennung von Staat und Religion. Dazu gehört für sie die Abschaffung des Religionsunterrichts, die staatlichen Zahlungen an die Kirchen sollen wegfallen und die Kirchensteuern nicht mehr vom Staat eingetrieben werden.

Die Tierschutzpartei will Tiertransporte und -versuche stoppen sowie die biovegane Landwirtschaft fördern - ihr Motto lautet "Mitgefühl wählen". In Zeiten von Corona wirbt sie dafür mit dem Argument "Tierschutz schützt vor Pandemien". Die Tierschutzpartei setzt sich auch für ein Grundeinkommen und die Absenkung des Wehretats ein und einen stärkeren Klimaschutz. Der solle - genau so wie der Atomausstieg - in das Grundgesetz aufgenommen werden, findet die Tierschutzpartei. Die Partei hat bei der letzten Europawahl ein Mandat errungen. Der für sie ins Parlament eingezogene Abgeordnete hat die Partei aber inzwischen verlassen - nach Streit über seine Vergangenheit in der NPD, die er verschwiegen hatte.

Die Partei Team Todenhöfer hat der Jurist, Politiker und Medienmanager Jürgen Todenhöfer gegründet. Der 80-Jährige saß von 1972 bis 1990 für die CDU im Bundestag. Anschließend war er Vorstandsmitglied im Burda-Verlag. Todenhöfer schreibt über sich, er sei "der einzige, der Kanzler kann" - "aufgrund seiner großen beruflichen Erfahrung". Seine "Gerechtigkeitspartei" fordert in ihrem Programm Veränderungen am politischen System: Die Legislaturperiode soll verlängert, die Amtszeit von Abgeordnete auf zwei Amtszeiten beschränkt werden. Großspenden an Parteien sollen verboten werden. Das Steuersystem soll vereinfacht, niedrigen und mittlere Einkommen entlastet werden. Darüber hinaus will die Partei die öffentliche Verwaltung verkleinern - um ein Drittel.

Volt ist eine EU-weite Partei, die sich als Gegenbewegung zu Brexit und Rechtspopulismus in Europa versteht. Sie trat erstmal bei der vergangenen Euroapwahl an und hat in Deutschland ein Mandat im Parlament errungen. Volt setzt sich auch in ihrem Programm zur Bundestagswahl für mehr europäische Zusammenarbeit ein, etwa in den Bereichen innere Sicherheit, Gesundheitspolitik, Forschung und Entwicklung sowie der Außen und Sicherheitspolitik - ganz am Ende der Bemühungen soll eine europäische, föderale Republik stehen. Das klimapolitische Ziel von Volt: Europa - inklusive Deutschland - soll bis 2040 klimaneutral sein. In zwei Wahlkreisen in Schleswig-Holstein treten Direktkandidaten für Volt an.

Die V-Partei³ fordert den Aussteigen aus der Tierprodukt-Industrie: Tierleid, Tierausbeutung und Massentierhaltung sollten so beendet werden. Die Landwirtschaft müsse auf biovegan umgestellt werden. Produkte aus dieser Erzeugung sollten niedriger besteuert werden. In öffentlichen Einrichtungen solle eine vegane Verpflegung angeboten werden, so die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Sie setzt sich auch für das bedingungslose Grundeinkommen, kostenlosen Nahverkehr ein und einen ethischen, umweltverträglichen Welthandel. Ein Direktkandidat tritt für die V-Partei in Schleswig-Holstien an.

Einzelkandidaten

In den zwei Wahlkreise kandidieren Einzelbewerber als Direktkandidaten: Der Gesundheits- und Krankenpfleger Mergim René Schlüter in Ostholstein - Stormarn-Nord (Wahlkreis 9) sowie der Immobilienmakler Thorsten Kerkhoff in Lübeck (Wahlkreis 11).

