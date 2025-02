Wahlergebnisse Bundestagswahl 2025: Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig Stand: 24.02.2025 16:50 Uhr Die wichtigsten Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis 1 im Überblick - mit Wahlbeteiligung: Welcher Direktkandidat vorne liegt, und welche Partei die meisten Stimmen hat. Die Ergebnisse.

Im Wahlkreis Flensburg-Schleswig erreicht Petra Nicolaisen von der CDU die meisten Erststimmen mit 26,5 Prozent. Robert Habeck von den Grünen folgt mit 22,6 Prozent. Johanna Selbert von der SPD kommt auf 14,8 Prozent, während Martin Neubauer von der AfD 15,0 Prozent der Stimmen erhält. Lorenz Gösta Beutin von den Linken erreicht 5,4 Prozent. Stefan Seidler vom SSW erzielt 11,2 Prozent und Christoph Anastasiadis von der FDP kommt auf 2,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,1 Prozent. Habeck, Seidler und Beutin ziehen über die Landeslisten ihrer Parteien ein.

Obwohl Petra Nicolaisen die meisten Stimmen hat, verliert sie aber ihr Mandat. Der CDU stehen in Schleswig-Holstein laut vorläufigen Berechnungen acht Sitze zu, allerdings gibt es neun siegreiche Direktkandidaten. Petra Nicolaisen hat unter den CDU-Kandidaten im Land den geringsten Anteil an Erststimmen und fällt daher raus.

CDU liegt auch bei den Zweitstimmen vorn in Flensburg-Schleswig

VIDEO: Bundestagswahl 2025: Wahlergebnisse für Schleswig-Holstein (2 Min)

Im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig erhält die CDU 24,9 Prozent der Zweitstimmen, das sind 4,5 Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2021. Die SPD erzielt 15,9 Prozent (-9,6), die Grünen 15,9 Prozent (-2,7), die AfD 15,3 Prozent (+9,5), die Linke 8,3 Prozent (+4,1), der SSW 10,7 Prozent (+1,5) und die FDP 3,7 Prozent (-7,1). Sonstige Parteien kamen auf 2,2 Prozent (-3,4). Damit liegt die CDU im Wahlkreis hinter ihrem Landesergebnis, während der SSW hier stärker ist.

In Flensburg werden die Grünen stärkste Kraft. Robert Habeck erreicht in der Stadt 30,5 Prozent der Erststimmen, während die Partei bei den Zweitstimmen nur 20,6 Prozent in Flensburg erreicht.

Weitere aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis 1

So hat der Wahlkreis 1 bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt

Der Wahlkreis 1 (Flensburg-Schleswig) umfasst die kreisfreie Stadt Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg. Bei der Bundestagswahl 2021 holte sich Robert Habeck mit 28,1 Prozent der Erststimmen für die Grünen den Wahlkreis - und damit das Direktmandat. Es folgte die Kandidatin der CDU mit 23,4 Prozent, Petra Nicolaisen. Bei den Zweitstimmen lag die SPD mit 25,5 Prozent vorne. Es folgten die CDU (20,4 Prozent), die Grünen (18,6 Prozent), die FDP (10,7 Prozent), der SSW (9,2 Prozent) und die AfD (5,8 Prozent). Der Rest der Parteien lag bei unter 5 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 06:00 Uhr