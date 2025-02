Wahlergebnisse Bundestagswahl 2025: So hat Rellingen gewählt Stand: 24.02.2025 19:52 Uhr Die wichtigsten Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 in Rellingen im Überblick - mit Wahlbeteiligung: Wie SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Linke, SSW und BSW abgeschnitten haben - und die Wahlkreis-Kandidaten.

In Rellingen (Kreis Pinneberg) erreicht die SPD 20,5 Prozent, die CDU 34,5 Prozent (+9,3), die Grünen 13,9 Prozent (-2,9), die FDP 5,5 Prozent (-9,4), die AfD 12,7 Prozent (+6,9), die Linke 6,1 Prozent (+3,3), der SSW 1,4 Prozent (+0,3), das BSW 3,2 Prozent (+3,2) und sonstige Parteien 2,2 Prozent (-2,7). In Rellingen lag die Wahlbeteiligung bei 87,4 Prozent.

Direktmandat: So hat Rellingen mit der Erststimme gewählt

In Rellingen (Kreis Pinneberg) erreicht Ralf Stegner von der SPD 24,3 Prozent der Erststimmen und liegt damit knapp unter dem Ergebnis des gesamten Wahlkreises von 25,0 Prozent. Daniel Kölbl von der CDU erhält in Rellingen 38,0 Prozent, was über dem Wahlkreisergebnis von 31,8 Prozent liegt. Ann Christin Hahn von den Grünen bekommt 12,1 Prozent und schneidet somit knapp schlechter ab als im gesamten Wahlkreis mit 12,8 Prozent. Burghard Schalhorn von der AfD erzielt 12,6 Prozent und liegt damit unter dem Wahlkreisergebnis von 15,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,5 Prozent.

