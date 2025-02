Wahlergebnisse Bundestagswahl 2025: So hat Lübeck gewählt Stand: 24.02.2025 19:50 Uhr Die wichtigsten Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 in der Stadt Lübeck im Überblick - mit Wahlbeteiligung: Wie SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Linke, SSW und BSW abgeschnitten haben - und die Wahlkreis-Kandidaten.

Auf dieser Seite sehen Sie die Ergebnisse für die Stadt Lübeck. Alle Zahlen für den gesamten Wahlkreis Lübeck finden Sie hier.

In Lübeck erzielt die SPD 21,4 Prozent, die CDU 21,9 Prozent (+4,2), die Grünen 18,3 Prozent (-4,7), die FDP 3,8 Prozent (-6,4), die AfD 15,3 Prozent (+8,7), die Linke 10,9 Prozent (+6,3), der SSW 1,8 Prozent (+0,6), das BSW 3,8 Prozent (+3,8) und sonstige Parteien 2,8 Prozent (-3,2). In Lübeck lag die Wahlbeteiligung bei 79,5 Prozent.

Direktmandat: So hat die Stadt Lübeck mit der Erststimme gewählt

In Lübeck erreicht Tim Klüssendorf von der SPD 28,7 Prozent der Erststimmen und liegt damit über dem Ergebnis des gesamten Wahlkreises mit 28,1 Prozent. Christopher Lötsch von der CDU erzielt in Lübeck 22,9 Prozent und liegt damit unter dem Wahlkreisergebnis von 23,8 Prozent. Bruno Hönel von den Grünen kommt auf 20,0 Prozent und schneidet damit besser ab als im gesamten Wahlkreis mit 19,4 Prozent. Robert Schörck von der FDP erreicht in Lübeck 2,7 Prozent und liegt damit knapp unter dem Wahlkreisergebnis von 2,8 Prozent. Kerstin Przygodda von der AfD erhält 15,2 Prozent, während sie im Wahlkreis insgesamt auf 15,5 Prozent kommt. Andreas Müller von den Linken erhält in Lübeck 7,4 Prozent und liegt damit leicht über dem Wahlkreisergebnis von 7,2 Prozent. Sebastian Ising von den Freien Wählern erreicht in Lübeck 1,3 Prozent und liegt damit unter dem Wahlkreisergebnis von 1,4 Prozent. Kathrin Ostertag von Volt erhält in Lübeck genauso viele Stimmen wie im Wahlkreis insgesamt mit 1,7 Prozent. Lüder Möller von der MLPD kommt auf 0,2 Prozent.

