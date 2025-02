Wahlergebnisse Bundestagswahl 2025: So hat Kiel gewählt Stand: 24.02.2025 19:54 Uhr Die wichtigsten Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 in der Stadt Kiel im Überblick - mit Wahlbeteiligung: Wie SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Linke, SSW und BSW abgeschnitten haben - und die Wahlkreis-Kandidaten.

Auf dieser Seite sehen Sie die Ergebnisse für die Stadt Kiel. Alle Zahlen für den gesamten Wahlkreis 5 Kiel finden Sie hier.

In der Stadt Kiel erzielen die Grünen mit 23,1 (-5,8) Prozent die meisten Zweitstimmen. Die SPD erreicht 19,3 Prozent, das sind 6,7 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021. Es folgen die Linke mit 14,4 Prozent (+8,0), die CDU mit 18,7 Prozent (+4,2), die AfD mit 10,9 Prozent (+5,9), die FDP mit 3,8 Prozent (-6,4), der SSW mit 3,8 Prozent (+0,9), das BSW mit 3,4 Prozent (+3,4) und sonstige Parteien mit 2,6 Prozent (-3,4). In Kiel lag die Wahlbeteiligung bei 82,5 Prozent.

Direktmandat: So hat die Stadt Kiel mit der Erststimme gewählt

In der Stadt Kiel erreicht Luise Amtsberg von den Grünen bekommt mit 26,5 Prozent die meisten Erststimmen und schneidet hier somit knapp besser ab als im gesamten Wahlkreis mit 26,1 Prozent. Christina Schubert von der SPD liegt mit 22,1 Prozent der Erststimmen damit genau im Schnitt des Wahlkreises. Magdalena Drewes von der CDU erhält in Kiel 19,9 Prozent, was unter dem Wahlkreisergebnis von 20,9 Prozent liegt. Hubert Pinto de Kraus von der AfD erzielt 10,9 Prozent und liegt damit knapp über dem Wahlkreisergebnis von 10,7 Prozent. Tamara Mazzi von der Linken bekommt in Kiel 10,1% der Zweitstimmen. Im gesamten Wahlkreis 5 erzielt sie 13,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Kiel bei 82,5 Prozent.

