SPD: Trotz Kritik - Tim Klüssendorf setzt auf Olaf Scholz Stand: 24.01.2025 14:59 Uhr Der Fokus der SPD im Wahlkampf liegt auf den Themen sichere Arbeitsplätze, öffentliche Sicherheit und Mindestlohn. Der schleswig-holsteinische Spitzenkandidat Tim Klüssendorf wirbt für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer.

Der 33 Jahre alte Lübecker ist der Meinung, dass es nicht sein könne, dass Vermögen und Erbschaften gänzlich ausgelassen und nicht in die Verpflichtung genommen würden. Tim Klüssendorf möchte, dass die Zweiklassen-Medizin in Deutschland abgeschafft wird und eine Krankenversicherung für alle eingeführt wird. Er zog 2021 direkt in den Bundestag ein und ist in der Bundestagsfraktion Sprecher der Parlamentarischen Linken.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Spitzenkandidat der Nord-SPD bundesweit für Aufsehen gesorgt, als er Kanzler Olaf Scholz kritisiert und einen Plan B im Haushaltskonflikt der Ampel gefordert hatte. Als Gegenspieler zum Kanzler versteht Tim Klüssendorf sich nach eigener Aussage aber nicht. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt der linke Sozialdemokrat Fußball und ist großer Fan des VfB Lübeck. In Berlin ist er für den FC Bundestag am Ball.

Was steht im Wahlprogramm?

Die SPD setzt in ihrem Programm auf einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft und einen starken Sozialstaat. Besonders betont werden die Themen Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzsicherung, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Die Sozialdemokraten fordern die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro, die Senkung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel von sieben auf fünf Prozent sowie Steuerentlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Wie ist die Ausgangslage?

Die Kanzlerpartei liegt in Umfragen aktuell deutlich hinter der Union um Herausforderer Friedrich Merz (CDU). Im November war es zum Bruch der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gekommen. Kanzler Olaf Scholz hatte daraufhin im Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt und verloren. Mit ihm an der Spitze wollen die Sozialdemokraten erneut den Kanzler stellen. Bei der vergangenen Bundestagswahl war die SPD mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Aktuell sind acht SPD-Abgeordnete aus Schleswig-Holstein im Bundestag vertreten.

Bei der Aufstellung der Landesliste waren die vorderen Plätze sehr begehrt. Viele Beobachter rechnen damit, dass künftig weniger als acht Schleswig-Holsteiner für die SPD im neuen Bundestag sitzen. Grund dafür ist auch das neue Wahlrecht, das die Zahl der Abgeordneten deckelt.

