Neuer Bundestag: Tim Klüssendorf (SPD) aus Lübeck ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:19 Uhr Seit 2021 im Bundestag, setzt sich Tim Klüssendorf aus dem Wahlkreis Lübeck für soziale Gerechtigkeit, eine einheitliche Krankenversicherung und eine gerechtere Besteuerung ein. Er holt das einzige Direktmandat für die SPD in SH.

Im Wahlkreis Lübeck war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 22,5 Prozent lag die CDU am Ende knapp vor der SPD, die gut 21 Prozent der Stimmen holte. Die meisten Erststimmen sicherte sich jedoch SPD-Kandidat Tim Klüssendorf: 28,1 Prozent reichten ihm, um sein Direktmandat zu verteidigen. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein zeigte er sich erleichtert über das Ergebnis: "Ich freue mich natürlich über den Zuspruch und das Vertrauen der Lübeckerinnen und Lübecker. Es ist auch ein bisschen Indiz dafür, dass die Arbeit der vergangenen Jahre gut angekommen ist."

Klare Kante für soziale Gerechtigkeit in der SPD

Tim Klüssendorf hat sich in der SPD schnell einen Namen gemacht. Direkt in den Bundestag gewählt, vertritt er als Sprecher die Parlamentarische Linke. Sein Ziel: eine gerechtere Steuerpolitik, die auch Vermögen und Erbschaften stärker in die Pflicht nimmt. Außerdem fordert er eine einheitliche Krankenversicherung für alle.

Kritik an der Ampel - ohne Oppositionskurs

Im Sommer 2023 sorgte Klüssendorf für Schlagzeilen, als er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Haushaltsstreit kritisierte und einen Alternativplan forderte. Er sieht sich jedoch nicht als Gegenspieler, sondern als Mahner in der eigenen Partei. Neben der Politik ist Fußball seine große Leidenschaft. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er selbst in Berlin für den FC Bundestag. Als VfB-Lübeck-Fan bleibt er seiner Heimatstadt auch sportlich treu. Klüssendorf wurde 1991 in Lübeck geboren und wuchs dort mit seinen Eltern und einem Bruder auf. Er ist ledig und lebt in Lübeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Lübeck Bundestagswahl