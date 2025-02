Neuer Bundestag: Tamara Mazzi (Die Linke) aus Kiel ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:23 Uhr Die Kielerin Tamara Mazzi zieht für Die Linke über Listenplatz 2 in den Bundestag ein. Sie ist damit zum ersten Mal in Berlin vertreten. Bislang saß die 33-Jährige in der Kieler Ratsversammlung.

Tamara Mazzi ist im Kieler Stadtteil Mettenhof aufgewachsen und arbeitet dort aktuell als Lehrerin. Sie möchte sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft nicht weiter zunimmt. Mazzi wohnt in der Landeshauptstadt und sitzt seit zwei Jahren in der Kieler Ratsversammlung. Einen Großteil der Themen möchte sie mit in die Bundespolitik nehmen.

Entschlossen für Kinder und gegen Armut

Mazzi fordert nach eigenen Angaben einen bundesweiten Mietendeckel, um das Wohnen bezahlbar zu machen. Die 33-Jährige möchte sich für Kinder und Bildung einsetzen - zum Beispiel mit mehr Kitas und Ganztagesgrundschulen. Davon sollen insbesondere die Kieler Stadtteile Gaarden und Mettenhof profitieren. Zudem möchte sich Mazzi gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen.

