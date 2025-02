Neuer Bundestag: Luise Amtsberg (Grüne) aus Kiel ist gewählt Stand: 24.02.2025 19:54 Uhr Die Grünen-Spitzenkandidatin setzt sich im umkämpften Wahlkreis Kiel durch. Sie sitzt damit seit 2013 im Bundestag. Dort setzte sich die 40-Jährige bislang immer wieder für Menschenrechte ein.

Als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung kümmerte sich Luise Amtsberg um die großen Konflikte. Sie äußerte sich zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, besuchte Aktivisten in Mittelamerika und forderte mehr humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza. Die 40-Jährige holte 26 Prozent der Erststimmen und sitzt erneut im Bundestag. Sie möchte Themen aus der Landeshauptstadt einbringen wie Bauen und Wohnen, soziale Gerechtigkeit, aber auch Klimaschutz und Meeresschutz.

Vom Kieler Landtag in den Bundestag

Amtsberg hat Islamwissenschaften in Kiel studiert, war dann von 2009 bis 2012 für die Grünen im Schleswig-Holsteinischen Landtag - und beendete anschließend ihr Studium. 2013 zog die in Ostberlin aufgewachsene Amtsberg in den Bundestag ein. Die Grünen-Politikerin ist verheiratet und hat einen Sohn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Grüne Kiel