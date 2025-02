Neuer Bundestag: Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) aus SH ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:00 Uhr Der 46-Jährige Spitzenkandidat der Linken zieht nach 2017 zum zweiten Mal in den Bundestag ein. Zu seinen Schwerpunkten gehört die soziale Klimawende.

Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) ist 46 Jahre alt und studierte Geschichte, Politik und Germanistik an der Universität Hamburg. Er lebt in Kiel, kandidierte aber im Wahlkreis Flensburg-Schleswig. Von 2007 bis 2014 war er Mitglied im Landesvorstand. Ab 2015 war er außerdem vier Jahre lang Landessprecher seiner Partei. Zwischen 2017 und 2021 war Beutin Klima- und Energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Dort setzte er sich für eine sozial gerechte Energiewende und die Bekämpfung des Klimawandels ein. Beutin ist unter anderem Mitglied des Kieler Friedensforums. Bei der Bundestagswahl 2021 schaffte er es jedoch nicht erneut in den Bundestag.

Klima- und Energiepolitik im Vordergrund

Sein politisches Ziel ist eine sozial-ökologische Transformation, die den Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit vereint. Er fordert eine sozial verträgliche Energiewende, die nicht zu Lasten der sozial Schwächeren geht, und setzt sich für eine gerechte Migrationspolitik sowie die Bekämpfung sozialer Ungleichheit ein. Beutin möchte im Bundestag eine starke Stimme für die Menschen in Schleswig-Holstein sein.

