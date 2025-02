Neuer Bundestag: Kurt Kleinschmidt (AfD) aus Leck ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:18 Uhr Die AfD in Nordfriesland und Dithmarschen ging bei der Bundestagswahl mit ihrem Landeschef Kurt Kleinschmidt ins Rennen. Der 57-Jährige zieht über die Landesliste in den Bundestag ein.

Der ehemalige Berufssoldat lebt in Leck im Kreis Nordfriesland. Nach seiner militärischen Karriere - unter anderem mit Einsätzen im Kosovo und in Afghanistan - trat er 2022 in den Ruhestand. Im selben Jahr wurde Kleinschmidt zum Landesvorsitzenden der AfD in Schleswig-Holstein gewählt. 2024 wurde er im Amt bestätigt. In seiner Freizeit treibt er gern Sport, ist als Rettungsschwimmer aktiv und spielt Querflöte und Schlagzeug.

Restriktivere Migrationspolitik

Kleinschmidt will die AfD als politische Kraft weiter stärken und etablieren und sich für eine restriktive Migrationspolitik einsetzen. Er betont, dass er sich dabei an den politischen Ansätzen der nördlichen Nachbarländer orientieren möchte. Zudem will er die heimische Landwirtschaft und Krabbenfischerei stärken. Als weitere politische Schwerpunkte nennt der in Bayern geborene Wahl-Nordfriese auf seiner Internetseite den Wohnungsbau und die Schulpolitik. Dazu gehört für ihn auch der Einsatz eines "dreigliedrigen Schulsystems".

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Bundestagswahl AfD