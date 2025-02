Neuer Bundestag: Bettina Hagedorn (SPD) aus Kasseedorf ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:14 Uhr Seit mehr als 20 Jahren im Bundestag: Bettina Hagedorn kämpft für eine gerechte Finanzpolitik und kommunale Förderung.

Trotz der SPD-Niederlage im Wahlkreis bleibt Hagedorn dem Bundestag erhalten: Sie zieht über Platz 4 der SPD-Landesliste erneut ins Parlament ein. CDU-Kandidat Sebastian Schmidt konnte die meisten Erststimmen für sich gewinnen und setzte sich damit gegen Hagedorn durch. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein zeigte sich Hagedorn nach der Wahlniederlage ernüchtert: "Das ist auf der einen Seite deprimierend für die Partei, wenn man in den Fraktionssaal kommt und die Hälfte der Tische und Stühle fehlt, dann realisiert man, wie groß die Schlappe war." Gleichzeitig richtet sie den Blick auf die kommende Regierungsbildung: "Jetzt kommt es auf Friedrich Merz an, wie er auf die demokratischen Parteien zugeht. Es liegt an seinem Verhandlungsgeschick und seiner Kompromissfähigkeit, ob eine Zusammenarbeit gelingt."

Von der Goldschmiedin zur langjährigen Bundestagsabgeordneten

Bettina Hagedorn, geboren 1955 in Kiel, absolvierte eine Ausbildung zur Goldschmiedin, bevor sie sich der Politik zuwandte. Ihr kommunales Engagement begann in den 1990er Jahren, als sie ehrenamtliche Bürgermeisterin in Ostholstein wurde. 2002 zog sie für die SPD in den Bundestag ein. Hagedorn hat sich in Schleswig-Holstein einen Namen gemacht und wurde mehrfach erfolgreich für ihren Wahlkreis wiedergewählt. Hagedorn ist konfessionslos, geschieden und Mutter von drei Kindern.

Engagement für Umwelt und Kultur

Als Haushaltspolitikerin war Hagedorn von März 2018 bis Dezember 2021 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich als Kuratoriumsmitglied in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und ist Mitglied im Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes.

