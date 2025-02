Konstantin von Notz (Grüne) Stand: 24.02.2025 08:00 Uhr Konstantin von Notz aus dem Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn Südvertritt seit 2009 die Grünen im Bundestag mit Schwerpunkten auf Innen- und Netzpolitik. Er zieht über die Landesliste in den Bundestag ein.

Geboren in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), studierte Dr. Konstantin von Notz Rechtswissenschaften in Heidelberg und promovierte in evangelischem Kirchenrecht. Seit 2009 vertritt er die Grünen im Deutschen Bundestag, seit 2013 als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Seine politischen Schwerpunkte liegen in der Innen-, Gesellschafts- und Netzpolitik. Besonders engagiert er sich für Datenschutz, Grundrechtsschutz und einen modernen Katastrophenschutz. Seit dem 24. März 2022 ist er Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Bundesnachrichtendienste. Als Experte für Netzpolitik setzt er sich für digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und den Schutz der Privatsphäre im Internet ein.

Engagement für transparente Politik und lokale Verbundenheit

Als Mitglied der gemeinnützigen Organisation Transparency International engagiert sich von Notz für mehr Transparenz in der Politik, etwa durch ein verpflichtendes Lobbyregister, strengere Karenzfristen für Politiker und Maßnahmen gegen Abgeordnetenbestechung. Neben seiner politischen Tätigkeit arbeitet er als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt Mölln. Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und engagiert sich ehrenamtlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr