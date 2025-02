Bundestagswahl 2025 in SH: Wahlbeteiligung fast unverändert Stand: 23.02.2025 10:47 Uhr Heute ist die Bundestagswahl. In Schleswig-Holstein sind 2,26 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. 13 Parteien stehen hier zur Wahl. Die Wahlbeteiligung um 11 Uhr liegt nur knapp etwas unter der Beteiligung von 2021.

Seit 8 Uhr haben die Wahllokale in Schleswig-Holstein geöffnet. Bei leichtem Nebel oder etwas Nieselregen sind die ersten Wählerinnen und Wähler schon zur Wahlurne gegangen. Dabei liegt die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein um 11 Uhr nur leicht unter der Beteiligung von 2021. Da lag die Wahlbeteiligung um 11 Uhr bei 23,8 Prozent, an diesem Sonntag liegt sie aktuell bei 21,3 Prozent. Der Landeswahlleiter Tobias Berger sagt dazu, da es sich um nur die Auszählung in einzelnen Bezirken handele, sei die Wahlbeteiligung damit fast vergleichbar zu 2021.

In Schleswig-Holstein stehen 13 Parteien zur Wahl

Bei der Bundestagswahl sind rund 2,26 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein wahlberechtigt. Darunter sind 85.300 Erstwähler. Zur Wahl stehen in Schleswig-Holstein 13 Parteien. Darunter die fünf, die auch im Landtag vertreten sind: CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW. Daneben auch die im Bundestag vertretene AfD und die Linke. Weiterhin treten im Norden die Freien Wähler, die Satire-Partei "Die Partei", Volt, die Marxistisch-Leninistische Partei, das Bündnis Deutschland und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Wahl an. Außerdem gibt es drei Einzelbewerber.

Nicht mehr jeder Wahlkreisgewinner automatisch im Bundestag

Da das Wahlrecht geändert wurde, zieht nicht mehr automatisch jeder Kandidat mit den meisten Erststimmen in den Bundestag ein. Die Zahl der Parlamentssitze für die Parteien errechnet sich nach ihrem Zweitstimmenanteil. Hat eine Partei mehr Wahlkreisgewinner als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, können diejenigen mit den schlechtesten Ergebnissen nicht in den Bundestag einziehen. Erste Ergebnisse werden erst in der Nacht erwartet.

Mit der Wahlrechtsreform wird der Bundestag auf 630 Abgeordnete verkleinert. Derzeit sind es 736. Für den Einzug einer Partei gilt die Fünf-Prozent-Hürde oder der Gewinn von drei Direktmandaten. Lediglich der SSW ist von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen.

